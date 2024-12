Calciomercato Inter, affare bloccato: ecco cosa sta succedendo

Uno stop che potrebbe non far piacere ai tifosi interisti: l’affare rischia di saltare, tutti i dettagli

Al di là degli affari di campo, quelli di mercato sembrano appassionare decisamente di più i tifosi dell’Inter. Certo, la gioia per la conquista della seconda stella solo qualche mese fa è stata enorme. Adesso però spazio ai progetti futuri, alle idee che tra gennaio e giugno porteranno i nerazzurri a trasformarsi in una corazzata imbattibile.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, in tal senso, ha già le idee chiarissime. Servirà in primis un nuovo centrale difensivo, in grado di portare quantità e qualità nella retroguardia che quest’anno ha incassato troppo.

Numeri che preoccupano, ben lontani da una squadra che vuole ripetersi in ottica tricolore. I dubbi sulla permanenza di Stefan de Vrij rimangono eccome. L’olandese è in scadenza il 30 giugno 2025 e al momento il corposo contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione pare essere decisamente lontano dalla via del rinnovo.

Tutto, però, è ancora possibile. La dirigenza di Viale della Liberazione è evidentemente a caccia di nuovi volti ed in tal senso non sembrano arrivare notizie confortanti dalla Spagna. Uno dei calciatori maggiormente accostati alla maglia nerazzurra sembrerebbe potersi allontanare dalla possibilità di un trasferimento ad Appiano Gentile nel mese di gennaio.

Inter, Christensen si allontana: i motivi

Già dopo l’infortunio subito in estate, era finito sulla lista dei cedibili. Ad oggi, infortunato e in via di guarigione per i primi giorni di gennaio in seguito al problema al tendine d’Achille, Andreas Christensen rischia di rimanere ‘bloccato’ in un limbo.

Almeno questa è la versione del portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’ che sottolinea come le condizioni fisiche del calciatore siano effettivamente un problema in ottica cessione. Flick non lo ritiene un profilo ideale per la sua idea di difesa ed è per tale ragione che da settimane si parla con insistenza di Inter e non solo nel futuro del talento danese.

Il classe ’96 è in scadenza nel 2026 ma la sua partenza da Barcellona dovrebbe avvenire molto prima. A questo punto però, con buona pace dell’Inter, non a gennaio.

“Tutti sanno che gioco con il dolore da un pò. Avrei dovuto già fermarmi l’anno scorso”, le parole dell’ex centrale del Chelsea e riportare da ‘Elgoldigital.com’. Ora si parla di ritorno in campo per la Supercoppa spagnola a metà gennaio. Nel frattempo, nonostante Deco sia alla ricerca di squadre concretamente interessate alla sua firma nel mese di gennaio, lo staff medico proverà a riportarlo in salute prima di dare il via libera alla cessione.

È assai improbabile che ciò possa avvenire nelle prime settimane del 2025: a questo punto il possibile affare con l’Inter, che rimane tra le società maggiormente interessate a Christensen, potrebbe venire rimandato alla prossima estate. Tra l’altro la valutazione del cartellino – attualmente vicino ai 20-25 milioni di euro – a giugno potrebbe diminuire drasticamente. Resterebbe poi da affrontare il nodo ingaggio: a Barcellona il nazionale danese guadagna ben 4,3 milioni di euro a stagione.