“È grazie a lui”: Calhanoglu esalta Inzaghi alla vigilia di Bayer-Inter

Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro in conferenza stampa, alla vigilia del prossimo impegno di Champions League dell’Inter con i tedeschi del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Cinque vittorie su sei partite disputate finora hanno segnato un cammino praticamente quasi impeccabile per l’Inter in Champions League. Dando per buono anche il pareggio maturato all’inizio dell’avventura con il Manchester City di Pep Guardiola, tutti gli occhi sono adesso posizionati sul prossimo impegno della competizione in programma domani con il Bayern Leverkusen del visionario Xabi Alonso.

Fra i protagonisti più attesi del match c’è il grande ex Hakan Calhanoglu, prescelto da Simone Inzaghi per occupare la posizione di regista in mezzo al campo come ormai consuetudine vuole in partite tanto importanti. Il calciatore ha oltretutto accompagnato il tecnico nel corso della conferenza di rito alla vigilia, offrendo ulteriori spunti di riflessione a quelli già ampiamente forniti dalla controparte nella sala stampa della BayArena.

“Bello esser qui a Leverkusen dopo sette anni. Rivedrò persone con cui ho lavorato ed ex compagni di squadra. Da quel momento in poi il mio percorso in Italia non è stato semplicissimo ma ora sto bene e sono felice, continuo a tirar fuori la versione migliore di me”, ha rivelato Calhanoglu in prima battuta rispolverando emozioni sopite. Il turco aveva infatti giocato con la maglia del Bayern per tre stagioni, dal 2014 al 2017, mettendo a segno anche un discreto numero di gol a referto.

“Sono lusingato del confronto fatto da Xabi Alonso con un mio collega, ma io penso soltanto al mio. Gioco in un club importante e voglio continuare a rappresentarlo al meglio. Al Bayer ho ricoperto anche ruoli avanzati, ora ringrazio il mister e i miei compagni per avermi fatto maturare in una posizione differente“, ha quindi aggiunto Calhanoglu dopo il paragone con Joshua Kimmich.

“Loro sono cresciuti molto negli ultimi anni, dispongono di calciatori molto giovani che possono impensierirci. Dobbiamo stare attenti sulle ripartenze ma ritengo che siamo preparati anche in quelle situazioni. In Champions stiamo facendo bene, siamo pronti“, ha quindi concluso il centrocampista prima di lasciare la parola ad Inzaghi sull’analisi tattica della partita in programma domani sera alla BayArena di Leverkusen.