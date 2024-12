Inzaghi ha trovato il tassello mancante: colpo spagnolo da 40 milioni

Simone Inzaghi potrebbe aver trovato il rinforzo giusto per migliorare la squadra nel prossimo futuro: si tratta di un colpo spagnolo da 40 milioni

La squadra di Simone Inzaghi sembra aver trovato la quadratura del cerchio in questa fase della stagione. Lo dimostrano i risultati, in cui l’equilibrio c’è stato sia in Serie A, sia in Champions League, anche se in modi diversi. Ciò non vuol dire che la squadra non abbia bisogno di essere rinforzata ora e nel prossimo futuro.

Per gennaio, però, i margini di manovra sono davvero pochi. La volontà della dirigenza è mantenere il gruppo saldo che sta facendo bene anche in questa stagione, ma se dovessero arrivare delle offerte importanti per alcuni calciatori, allora non ci sarà nessun veto all’addio.

Gli uomini forti dell’Inter stanno comunque ragionando anche per giugno, e proprio allora potrebbero essere portati a termine dei trasferimenti pesante per l’attuale progetto e quello futuro. Uno dei nomi papabili ci porta direttamente in Spagna, dove un centrocampista sta rubando l’occhio per le sue prestazioni e i numeri totalizzati fino a questo momento in stagione. Potrebbe essere l’erede di Mkhitaryan quando, per forza di cose, l’armeno dovrà dire addio.

L’erede di Mkhitaryan all’Inter dalla Liga: chi è Oihan Sancet

Oihan Sancet ha 24 anni e gioca nell’Athletic Bilbao. Parliamo di un centrocampista che si sta ritagliando un ruolo importante nella Liga: ha già realizzato sette gol e un assist in stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello.

La sua posizione in campo è piuttosto particolare: dalla sua ha la qualità di un trequartista puro, ma può giocare anche da mezzala, e nel tempo potrà anche adattarsi al meglio al ruolo di mediano. D’altronde, ha anche fisicità con 188 centimetri d’altezza, che lo rendono molto duttile e comunque affine al gol.

L’Inter è interessata al ragazzo e continuerà a seguire il suo percorso. Il problema potrebbe risiedere nella valutazione del cartellino di Sancet, che vale già 40 milioni di euro. Non è facile trattare sul prezzo con l’Athletic Bilbao, visto che il trequartista ha firmato un contratto molto lungo, fino al 30 giugno 2032. Marotta e Ausilio l’hanno comunque messo nel mirino e per caratteristiche potrebbe essere il nome ideale da mettere a disposizione di Inzaghi.