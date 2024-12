“Inzaghi si è lamentato di lui”: calciatore Inter a rischio cessione

Futuro in bilico per il giocatore, sul quale il tecnico piacentino ha già manifestato la sua delusione: cambiano gli scenari sul mercato

Si fa ormai un gran parlare, da settimane, degli interventi che dovrebbe fare nel mercato di gennaio la Juve. Evidenti infatti, e non da oggi, le scelte ridotte all’osso – nel reparto difensivo ma anche in attacco – del tecnico Thiago Motta.

Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno messo nei guai l’allenatore oriundo, che già ha dovuto fare i conti, nelle ultime settimane, con una sterilità offensiva spiegabile, almeno parzialmente, con l’assenza di Dusan Vlahovic. È poi accaduto, ed è cronaca recentissima nell’ultimo match di campionato col Bologna, che la Juve abbia trovato due gol in una stessa partita. Ma subendone altrettanti. Anzi, andando addirittura sotto di due gol nel corso dell’incontro.

Chi sembra invece aver risolto i suoi problemi in difesa – un reparto che fino a qualche settimana fa era addirittura finito sotto processo – è l‘Inter di Simone Inzaghi. Che può vantare, dalla sua, un invidiabile clean sheet, ancora aperto, di 5 gare consecutive senza subire gol in Champions League.

I discorsi sulla difesa da svecchiare, però, restano. Gli infortuni che lo stesso club nerazzurro ha sofferto in quest’ultimo periodo (Acerbi e Pavard) hanno riaperto il discorso sulle alternative che il tecnico piacentino può pescare dalla panchina. O dal mercato, restando sul tema degli interventi che potrebbero essere fatti dai nerazzurri.

De Vrij non si muove, ma l’argentino non convince: Inzaghi non ha dubbi

Nell’àmbito di un discorso sui possibili difensori appetiti dal Napoli per l’inizio dell’anno nuovo, il club partenopeo si sarebbe affacciato su due profili militanti proprio nelle due grandi rivali storiche del calcio italiano. Danilo, fuori dalle rotazioni di Motta per diverse settimane prima del doppio infortunio, e Stefan de Vrij, rispolverato da Inzaghi nelle ultime settimane, sono finiti nel mirino del sempre esigente tecnico salentino.

“Danilo è un profilo che piace, ma la Juve non vuole darlo via. L’entourage del giocatore andrà a dar fastidio a Giuntoli per la cessione. Se il club bianconero prendesse un centrale subito, tra un mese e mezzo le cose potrebbero cambiare. Non credo che l’Inter faccia partire de Vrij, al momento non mi risulta. Acerbi ha lasciato delle partite per strada e Inzaghi si è anche lamentato di Palacios“, le parole pronunciate dal giornalista Ciro Troise a ‘Televomero‘.

Quanto dichiarato riapre il discorso, che sembrava ormai sopito, sulla possibile partenza in prestito del difensore argentino arrivato la scorsa estate. Tanto più che Marotta sembrerebbe aver virato con decisione su Nicolò Bertola, promettente 21enne difensore dello Spezia col contratto in scadenza nel prossimo giugno.