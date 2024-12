L’Inter ha l’asso vincente: Milan beffato e grande colpo nerazzurro

Il club nerazzurro pesca dalle risorse di casa per intavolare una trattativa che befferebbe ancora una volta i rivali cittadini

Negli ultimi anni, grazie alla riconosciuta abilità nei movimenti di mercato, già ampiamente dimostrata nelle precedenti esperienze alla Sampdoria e alla Juve, Marotta ha bruciato sul tempo il Milan e la stessa Juventus in non poche occasioni.

Partendo da lontano, potremmo fare i nomi di Nicolò Barella e Stefano Sensi, per finire con Carlos Augusto – strappato ai bianconeri con un’operazione lampo conclusa poche ore dopo il passaggio di Roben Gosens all’Union Berlino nell’estate del 2023 – e con Davide Frattesi, l’abile dirigente ha di fatto perso una sola battaglia di mercato. Quella su Gleison Bremer.

A dirla tutta, anche se dalle parti di Via Aldo Rossi lo negano, l’arrivo di Marcus Thuram ha lasciato l’amaro in bocca al club rossonero. Vero è che l’Inter era sul giocatore da due anni, ma prima della firma del francese con i nerazzurri, il Milan aveva trattato a lungo trovando una bozza di intesa con l’entourage dell’attaccante nato a Parma.

In vista del prossimo mercato estivo, il Presidente dell’Inter avrebbe in mente un altro affare da annoverare tra quelli che potrebbero cambiare, in negativo, i piani de Milan.

Francesco Pio Esposito, il mezzo per arrivare a Ricci

19 anni, il più piccolo di una famiglia di calciatori che l’Inter ha di fatto trasferito da Castellammare di Stabia ad Appiano Gentile, Francesco Pio Esposito è l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, prodotto ben confezionato e ben riuscito dallo straordinario lavoro del settore giovanile.

Il fratello centrocampista Salvatore, il più grande di casa, gioca con lui nello Spezia. Sebastiano, dopo anni a girovagare per l’Italia e per l’Europa, sembra aver trovato la sua dimensione in quel di Empoli. Con non pochi rimpianti in casa nerazzurra, considerando che ora i toscani possono acquisire il suo intero cartellino per soli 5 milioni.

Tornando a Francesco Pio, il biglietto da visita dell’attaccante è di quelli degni del massimo rispetto: 7 gol e 1 assist nelle 13 partite di campionato disputate con la maglia dei liguri, in un crescendo di status che ha già scatenato l’interesse di alcuni club di A.

Chi potrebbe avvalersi con piacere delle sue prestazioni potrebbe essere il Torino, considerando che il terribile infortunio di Duvan Zapata potrebbe costringere il colombiano ad un recupero lunghissimo.

Ecco che allora Marotta potrebbe mettere sul piatto proprio Francesco Pio per convincere i granata ad abbassare il costo del trasferimento di Samuele Ricci, già grande obiettivo dell’Inter, alla Pinetina. Una mossa geniale, che farebbe contente tutte le parti in causa, e che vedrebbe il dirigente uscire ancora una volta vincente da una lotta di mercato col Milan, da tempo sul nazionale azzurro.