Marotta si cucina Giuntoli: due grandi talenti al prezzo di uno

Accelerazione Inter sul mercato per l’anticipo sulla Juventus, anche un nerazzurro sul piatto da sfruttare come possibile contropartita tecnica. La dirigenza sogna il bis

Le indicazioni di Oaktree al resto della dirigenza nerazzurra sono state chiare. Non è infatti prevista alcuna operazione in entrata o in uscita nel corso della sessione invernale di mercato da parte dell’Inter per via della completezza d’organico, così da slittare tutti i possibili discorsi al termine della stagione. A meno di casi eccezionali.

Ciononostante, tengono banco i vari sondaggi promossi da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio al fine di non perdere terreno sulle altre grandi pretendenti internazionali sui profili-obiettivo dell’Inter del futuro. Compresa la Juventus, da sempre spina nel fianco nerazzurro.

Senza doversi spostare neppure troppo oltre i confini nazionali, l’Inter segue da vicino e con grande interesse due talenti finiti nel mirino dei bianconeri, con cui potrebbe nascere un grande derby di mercato a partire dalle prossime settimane per poi protrarsi fino ai mesi estivi decisivi. Tenendo in considerazione che dal prossimo anno dovrebbe essere applicata anche la nuova ordinanza FIFA relativa all’anticipazione dell’apertura dei battenti della sessione di giugno, in funzione della disputa del rinnovato Mondiale per Club nel medesimo periodo.

Bertola e Bernabé per il bis profetico, l’Inter sogna in grande con l’ostacolo Juventus

Questa novità sul mercato potrebbe non fare la differenza nei discorsi dell’Inter con lo Spezia per il cartellino di Nicolò Bertola.

Il promettente difensore centrale resta infatti in scadenza di contratto ma l’Inter non ha alcuna intenzione di fare uno sgarbo alla società ligure, con cui intrattiene rapporti decisamente profittevoli, prelevandolo a parametro zero a fine giugno.

In tal senso potrebbe esser offerto un rinnovo-fantoccio dalla valenza esclusivamente formale nei prossimi mesi, prima che le parti coinvolte raggiungano l’intesa sul trasferimento per una manciata di milioni simbolici. Senza escludere l’inserimento di una contropartita tecnica prelevata dal settore giovanile nerazzurro, da far crescere in Serie B come accaduto con rappresentanti del passato cresciuti in Primavera.

Il percorso per il mediano Adrian Bernabé, protagonista con il Parma, appare invece un tantino più insidioso soprattutto per via della minaccia di Cristiano Giuntoli. I bianconeri appaiono determinati a soddisfare le richieste di Thiago Motta nella composizione di un centrocampo che ha faticato ad esprimersi con fantasia finora in Serie A, mentre l’Inter avrebbe in mente l’intenzione di procedere con un investimento in stile Kristjan Asllani come avvenuto con l’Empoli nel recente passato.

Si parla di un’offerta di circa 15 milioni di euro dietro il benestare di Oaktree, prendendo in considerazione persino il fatto che lo stesso italo-albanese potrebbe lasciare il posto allo spagnolo come vice-Calhanoglu a partire dalla prossima stagione.