Arnautovic si è convinto, addio all’Inter: trasferimento in Serie A

Il futuro di Marko Arnautovic è sempre più in bilico all’Inter: l’addio è sempre più vicino e può portarlo in un altro club di Serie A

Simone Inzaghi ha iniziato la stagione con cinque attaccanti a disposizione. Le certezze nel reparto offensivo sono sicuramente Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nonostante l’argentino abbia fatto un po’ di fatica nella prima parte di stagione, sotto il profilo della condizione fisica e sotto porta.

Alle loro spalle, sta cercando di ritagliarsi un ruolo di pregio Mehdi Taremi, nonostante non riesca a trovare la via del gol. E poi arrivano i casi spinosi, quelli relativi Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Entrambi non erano proprio nella lista degli indispensabili la scorsa estate e hanno trovato pochissimo spazio fino a questo momento.

Il Verona potrebbe essere l’occasione per mettersi in mostra ma, a parte qualche eccezione, non sono affatto inamovibili nel progetto di Inzaghi, anzi. I contratti di entrambi gli attaccanti scadranno a giugno 2025 e l’Inter sta già lavorando alle alternative per sostituirli, anche in ottica Mondiale per club. Per l’austriaco l’addio potrebbe essere anticipato anche a gennaio se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Arnautovic può dire subito addio all’Inter: pista in Serie A

“L’Inter non è il meglio per me ora”, con queste parole in un’intervista rilasciata a inizio settimana Arnautovic ha aperto all’addio al club milanese. In realtà, ha subito precisato che darà comunque tutto fino alla fine per la causa, ma reclama maggiore spazio e potrebbe trovarlo altrove.

Allo stesso tempo, Marotta e Ausilio potrebbero liberarsi di un ingaggio pesante, che potrebbe finanziare un nuovo colpo in entrata. Oltre al Galatasaray, di cui vi abbiamo parlato già negli scorsi giorni, anche in Serie A sono attenti al suo profilo. Il Torino ha perso Duvan Zapata per tutto il resto della stagione causa infortunio e cerca un sostituto di primo livello per dare peso all’attacco.

Arnautovic potrebbe essere un’alternativa importante. L’Inter si accontenterebbe di un indennizzo attorno ai 4-5 milioni di euro pur di liberarsi del suo stipendio e, a queste condizioni e con il sì del bomber, l’affare potrebbe decollare in tempi piuttosto brevi. La storia dell’ex Bologna con l’Inter potrebbe finire per la seconda volta e già a gennaio le parti potrebbero arrivare ai saluti.