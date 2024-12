L’annuncio a gennaio: Arnautovic ceduto, il sostituto fa già discutere

Il destino dell’austriaco potrebbe essere lontano dai nerazzurri. C’è la possibilità di una sua partenza a gennaio, ma il sostituto non convince

Mancano ormai una ventina di giorni dall’inizio della sessione estiva e le voci iniziano ad essere diverse. In queste ultime ore si è parlato molto di una possibile partenza di Arnautovic. L’austriaco è in scadenza al termine della stagione e non è da escludere che davanti ad una proposta importante Marotta possa decidere di valutare.

Naturalmente una eventuale partenza di Arnautovic costringerebbe il club meneghino a ritornare sul mercato e andare a trovare un attaccante in grado di alzare il livello della rosa. E uno dei nomi finiti sulla lista di Marotta per sostituire l’austriaco non convince assolutamente la tifoseria. Per questo motivo l’addio dell’ex Bologna non è assolutamente certo. Le valutazioni sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane.

Il contratto in scadenza a giugno sta portando l’Inter a fare tutte le valutazioni del caso. Marotta in più di un’occasione ha ribadito come la rosa in questo momento è completa e non c’è nessuna intenzione di fare cessioni. Poi naturalmente ci sono i conti da far tornare e quindi non si può escludere nulla.

Arnautovic via a gennaio? Il sostituto non convince

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Siviglia continua a pensare ad Arnautovic. L’Inter con una sua cessione durante il calciomercato invernale eviterebbe la minusvalenza, ma ci sono diversi punti da chiarire a partire dal sostituto. Andare a trovare un giocatore di livello durante una sessione corta come quella di gennaio non è assolutamente semplice e poi resta da capire se l’austriaco accetterà la destinazione spagnola. L’ipotesi di una sua permanenza a Milano fino al termine della stagione non è assolutamente impossibile considerata anche la stima di Inzaghi nei suoi confronti.

Poi se l’ipotesi addio dovesse prendere forma, Marotta si metterà subito alla ricerca di un sostituto. Il nome cima alla lista è sicuramente quello di Federico Chiesa soprattutto se ci dovesse essere una apertura da parte del Liverpool in prestito. L’ex Juventus è un nome che comunque non convince pienamente i tifosi e quindi sono in corso le valutazioni del caso. Nessuna decisione è stata presa e i dubbi saranno sciolti a gennaio. Ma una cosa è certa: la partenza di Arnautovic a gennaio non è assolutamente scontata.