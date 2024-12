L’ha sparata grossa in diretta, Inzaghi fatto fuori: “Ecco il miglior tecnico italiano”

Inzaghi non rientra nella lista per il miglior tecnico italiano in circolazione: parola degli opinionisti del più seguito programma calcistico

E li chiamano esperti… Sono ex calciatori di squadre importanti, giornalisti professionisti che scrivono di pallone da quasi trent’anni, opinionisti che vengono pagati per guardare partite e commentarle. Si dice che nessun giudizio possa mai essere davvero oggettivo, e ci sta: ognuno ha il proprio punto di vista. Laddove, però, si ragiona in senso specialistico, al di là del tifo e dell’impressione veloce e transitoria, ci si aspetta sempre un giudizio che dovrebbe rappresentare una lucida e interessante valutazione sulla realtà.

E invece capita di guardare un programma di approfondimento sulle partite della Serie A e ascoltare una discussione su chi dovrebbe a oggi meritare il titolo di miglior allenatore italiano… Ed escono fuori tanti nomi. Alcuni prevedibili, altri un po’ meno. Ma a far rumore è soprattutto l’assenza totale di riferimenti al tecnico nerazzurro, ovvero a cui che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto e che da tre anni sta proponendo un calcio propositivo, divertente e funzionale.

Per l’ex Juve Alessio Tacchinardi, per esempio, il miglior allenatore italiano al momento è Baroni… Lo ha detto a Pressing. “Bisogna fare i complimenti alla Lazio perché è la squadra con l’Atalanta che gioca un calcio veloce, un calcio dinamico, un calcio divertente”, ha dichiarato durante la trasmissione l’ex difensore.

Dopodiché ha aggiunto: “In questo momento qua, Baroni è il miglior allenatore italiano… perché sul campo dimostra di essere il migliore. Insieme a Gasperini… ma Gasperini ormai lo conosciamo bene. Io dico Baroni, perché sta dimostrando di essere un grande allenatore”.

Baroni, il miglior tecnico italiano: e Inzaghi?

In effetti, Marco Baroni sta stupendo tutti con la sua Lazio. Non solo per il fatto di aver sconfitto in una settimana due volte il Napoli di Conte. L’ex difensore classe 1963, accolto con diffidenza dai tifosi biancocelesti, è riuscito a dare un bel gioco ed equilibrio tattico alla Lazio.

In pochi si aspettavano una partenza così forte. Dopotutto stiamo parlando di un allenatore in giro dal 2000, con alle spalle esperienze non sempre esaltati in piccoli club di B e A (Cremonese, Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Benevento, Frosinone, Reggina, Legge e poi Verona)… E Baroni ha saputo impressionare, facendo più che bene in termini di gioco e risultati alla sua prima esperienza in una squadra di livello. Merita di certo dei complimenti.

Per Zazzaroni nessuno può invece paragonarsi ad Antonio Conte, anche se, per gioco, secondo il direttore de Il Corriere dello Sport, Gasperini sta facendo attualmente meglio. Nello studio qualcuno ha poi nominato Palladino. Stranamente, però, nessuno ha citato Simone Inzaghi.

Baroni vs Inzaghi

Marco Baroni è un allenatore vecchio stile. Cambia modulo a seconda dei giocatori che ha in rosa e degli avversari che si trova di fronte. Predilige una linea difensiva a 4 e 3 attaccanti, ma gioca tranquillamente anche con una sola punta o una difesa a 3.

L’anno scorso, al Verona, ha cambiato sei moduli. Le costanti del suo gioco sono dunque poche: la difesa alta, la ripartenza e il lancio lungo per la punta. Quest’anno sta dimostrando di saper leggere bene le partite e di non essere un tecnico pavido: quando la Lazio è attaccata, lascia sempre due uomini pronti per la ripartenza…

La Lazio ha un’identità e un gioco. Ma l’Inter di Inzaghi ha un’identità ancora più forte e un gioco palesemente più coinvolgente, moderno e fluido. Non riconoscerlo o dimenticarlo puzza davvero di disonestà intellettuale. O peggio ancora di superficialità. Magari Baroni dimostrerà di essere il miglior tecnico italiano della storia, ma oggi non lo è.