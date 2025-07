Ha detto no e l’operazione è saltata: Lookman-Inter, cosa succede

Un’operazione in uscita ancora in stallo in casa Inter, che vuole rilanciare per il nigeriano. Lui spinge per l’approdo a Milano

Inter ritrovata, Inter felice. Il gruppo di Cristian Chivu ha ripreso le attività di preparazione alla nuova stagione da una manciata di ore in un clima decisamente rilassato. Complice anche il riallaccio dei rapporti, fino a poco prima parecchio tesi, fra il capitano nerazzurro Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Fra i tanti volti che continueranno a calcare i campetti di Appiano ci sono i nuovi arrivi, così come qualcuno che invece sarebbe pronto da tempo a fare i bagagli verso nuove destinazioni.

Operazioni che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono chiudere quanto prima, affinché possa delinearsi in via ufficiale la composizione dell’organico che dovrebbe accogliere salvo sorprese anche Ademola Lookman.

L’Inter ha infatti polso fermo sul proprio obiettivo di mercato: lo vuole con sé e sta cercando la via risolutiva per l’acquisto dall’Atalanta che, a sua volta, ha fatto muro sui precedenti tentativi.

Se non sarà matrimonio per 50 milioni come da attese della Dea, allora è probabile che l’intesa possa arrivare attorno ai 45 milioni. Esattamente quanto la dirigenza nerazzurra ha intenzione di rilanciare nei prossimi giorni.

Parte di quel denaro sarebbe stato già stanziato da Oaktree settimane addietro, perché parte di un pacchetto da 100 milioni spendibili interamente per puntellamenti di caratura. Ma il ricavo potrebbe aumentare se Kristjan Asllani dovesse finalmente accettare una delle tante proposte ricevute finora.

Caso Asllani, rifiutata l’ennesima proposta da 15 milioni: Inter a caccia di soluzioni in Serie A

La situazione del centrocampista albanese rimane in stallo per via della sua decisione di non voler giocare affatto all’estero.

Rifiutato l’ennesimo approccio del Betis Siviglia per 15 milioni, Asllani sembrerebbe aver trovato la propria dimensione in Serie A e dal campionato italiano non intende schiodarsi.

Con l’Inter è adesso un vero e proprio tiro alla fune, nonostante la dirigenza abbia fatto presente da tempo al proprio tesserato di non voler più prolungare il rapporto di lavoro con lui.

Ausilio dovrà dunque cercare altre soluzioni, possibilmente entro i confini del territorio italiano. Squadre di medio calibro che avrebbero voglia di investire su un calciatore dal grande talento inespresso, al quale va data parecchia fiducia per poterlo far sbocciare in via definitiva. Certo è che Asllani non farà più le veci di Calhanoglu in cabina di regia.