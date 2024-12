Calciomercato, adesso costa solo un milione: l’Inter deve affrettarsi

Occasione d’oro per i nerazzurri. Marotta può chiudere il colpo per il giovane talento ad un prezzo davvero irrisorio

Negli ultimi mesi il club nerazzurro si è impegnato, in fase di mercato, su più fronti. Innanzitutto la nuova proprietà Oaktree ha dato il via libera a Marotta per la conferma, praticamente in toto, della rosa che lo scorso anno ha dominato in lungo e in largo il campionato italiano, arricchendo la bacheca di Appiano Gentile con la Supercoppa e col ventesimo scudetto, quello della stella.

Successivamente gli americani hanno aperto i rubinetti anche per qualche colpo in entrata, sebbene questi non potessero essere finanziati dalla partenza eccellente che ogni anno, da qualche estate a questa parte, si registra in uscita dal club nerazzurro.

L’altro fronte, più attivo che mai, è stata la ricerca di giovani, anzi giovanissimi talenti da prendere a costi contenuti prima che possano tradurre in fatti e prestazioni il loro status di predestinati del calcio mondiale del futuro.

Ecco che allora i nomi di Ouédraogo, Maksimovic e Gasiorowski sono gravitati per mesi in orbita Inter, senza che però si concludesse un affare per alcuno di loro. Alla Pinetina è però arrivato il 18enne sloveno Topalovic, che ha già incantato nel campionato di categoria (la Primavera) nonché in Youth League.

In vista dell’ormai imminente mercato di gennaio, oltre ad aver aperto la caccia grossa su profili di un certo lignaggio (Chiesa, Salah, Raspadori e Jonathan David su tutti), l’Ad meneghino potrebbe strizzare l’occhio ad un’altra gemma nascosta. Uno che attualmente milita in quel Bayer Leverkusen capace di infliggere il primo gol – con relativa sconfitta – all’Inter versione Champions.

Inter, Onyeka nel mirino: prezzo stracciato per il talento

Centrocampista offensivo di nazionalità tedesca, ma con chiare origini nigeriane, nato nell’aprile del 2007, Francis Onyeka è un promettente giocatore del club teutonico e delle nazionali giovanili tedesche.

Abile tecnicamente, ottima gestione della palla e geniale in alcune decisioni, il minorenne può liberarsi al costo di un solo milione di euro, come riportato dal portale esperto di mercato ‘Transferfeed.com’. Ma bisogna fare in fretta, prima che arrivi il treno della concorrenza in patria e all’estero.

Ancora a corto di presenze in Bundesliga ma con già all’attivo 14′ in Champions League – è entrato a gara in corso nella roboante vittoria delle ‘Aspirine’ contro il Salisburgo lo scorso 26 novembre, Onyeka può essere un ottimo investimento per il futuro. Un domani che, considerando le mirabili gesta dei giovanissimi talenti della Cantera del Barça che già brillano in prima squadra, potrebbe essere più vicino di quanto si pensi…