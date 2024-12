C’è la fila per il bomber dell’Inter: lo hanno chiesto in quattro in Serie A

Il mercato di gennaio si avvicina e uno dei calciatori dell’Inter è tra i più ambiti della Serie A. Non c’è da stupirsi dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista

Il reparto d’attacco sarà certamente uno di quelli su cui l’Inter interverrà nelle prossime di mercato. Con Lautaro Martinez e Thuram intoccabili e Taremi che stenta a trovare continuità, il destino in nerazzurro di Correa e Arnautovic sembra già segnato.

La recente prestazione da titolare contro il Verona con il ritorno al gol in nerazzurro dopo due anni è servita a Joaquin Correa per scalare provvisoriamente le gerarchie nelle scelte di Inzaghi tra le alternative ai titolari. L’argentino ha superato Arnautovic ma questo, verosimilmente, non basterà a prolungare la sua permanenza all’Inter che si concluderà alla scadenza del contratto fissata al prossimo giugno. Stesso destino per il collega austriaco, anche lui destinato a chiudere tra sei mesi la sua seconda esperienza in nerazzurro.

Con chi li rimpiazzerà l’Inter ? C’è Jonathan David in cima alla lista dei desideri di Marotta. Una trattativa tutt’altro che semplice quella per l’attaccante del Lille sia per i costi dell’operazione quanto per l’interessamento nei suoi confronti di altri top club europei. Marotta e Ausilio puntano molto anche su Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, protagonista assoluto del buon campionato dei liguri con 8 gol in sedici partite.

Inter, c’è la fila su Esposito: è ambitissimo in Serie A

Il piano dell’Inter, al momento, è quello di lasciare Esposito un altro anno in prestito prima del ritorno certo in nerazzurro che dovrebbe avvenire nel 2026. Un prestito che, stavolta, sarà in Serie A per permettere al giovane attaccante della Nazionale Under 21 di prendere confidenza con un campionato di categoria superiore.

Le richieste per Esposito non mancano. In prima linea c’è il Bologna. In più di un’occasione Marco Di Vaio, direttore sportivo dei felsinei, è andato a vedere dal vivo il centravanti dello Spezia in azione. Le impressioni sono state ovviamente positive, alla stregua di quelle suscitate dal compagno di squadra, Nicolò Bertola, difensore che interessa anche all’Inter.

Considerata la volontà del club nerazzurro di cederlo ancora in prestito, anche il Torino potrebbe tornare su Esposito dopo il tentativo della scorsa estate con l’Inter che si è opposta fermamente al tentativo dei granata di acquistarlo a titolo definitivo. Un no che dovrebbe ricevere anche il Napoli, altro club molto interessato all’attaccante dello Spezia. Il Mattino riferisce di un De Laurentiis pronto a fare follie per Esposito. La sensazione è che il Napoli un tentativo lo farà con l’Inter che resta comunque irremovibile nella sua scelta di non cederlo.

Attenzione anche alla Fiorentina che potrebbe puntare sul centravanti campano come alternativa a Kean al posto di Beltran. Tante, dunque, le pretendenti per Esposito dalle quali non si può affatto escludere anche lo Spezia. In caso di promozione, il centravanti avrebbe nel suo attuale club la certezza di un posto da titolare, una condizione fondamentale per ambientarsi al meglio in Serie A.