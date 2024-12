Inter, un altro Bisseck: gigante dalla Germania per la difesa

Tramontata dal pista Tah ormai proiettato verso il Barcellona, l’Inter potrebbe considerare un nuovo prospetto tedesco militante in 2.Bundesliga. Affare alla Bisseck

Se fino a qualche settimana fa poteva esser preso in considerazione come potenziale erede di Francesco Acerbi al centro della linea difensiva a tre dell’Inter, oggi il suo nome dev’essere necessariamente depennato dalla lista di Piero Ausilio per il futuro.

Jonathan Tah, attuale difensore centrale e capitano del Bayer Leverkusen, è infatti promesso al Barcellona dalla prossima stagione. Per i nerazzurri non si tratta comunque di una perdita esagerata, viste le condizioni economiche di partenza ed il delicato fattore anagrafico tanto caro ad Oaktree quando si parla di investimenti di prospettiva.

A tal proposito, la società conserva una buona dose di fiducia nelle abilità manageriali della propria dirigenza per pescare dal mercato almeno un altro talento che possa ricordare, quantomeno nella strategia applicata al suo prelevamento, l’operazione conclusa ormai due stagioni fa per Yann Bisseck.

Ad entrare nelle grazie del direttore sportivo nerazzurro e dello staff alle dipendenze di Simone Inzaghi, specie quello preposto alla crescita dei giovani in rosa, potrebbe essere un nuovo talento tedesco attualmente militante nel campionato cadetto di 2. Bundesliga.

L’indiziato speciale è Finn Jeltsch, diciottenne sotto contratto con il Norimberga con cui ha recentemente rinnovato il proprio contratto e macinato finora tredici presenze per lo più partendo da titolare.

Jeltsch promessa del calcio tedesco, l’Inter vuol replicare l’affare Bisseck

Il roccioso centrale fa oltretutto parte della selezione Under-19 della Nazionale tedesca e sondaggi locali rivelano che potrebbe diventare presto uno dei candidati alla maglia della rappresentativa maggiore, al momento della sua maturazione.

Dopo la parentesi al Norimberga è possibile che Jeltsch venga avvicinato da altre big europee (l’interesse è già altissimo in Bundesliga. Vedi Stoccarda e Borussia Dortmund, ndr) per dar seguito al proprio percorso di crescita, includendovi l’Inter fra le principali candidate in virtù dell’emergenza difensiva attualmente in corso all’interno dell’organico di Inzaghi.

Il suo cartellino viene valutato al di sopra dei 5 milioni di euro e sarebbe destinato a salire ancora, motivo per cui il club di Viale della Liberazione potrebbe esser chiamato a prelevarlo nel minor tempo possibile a ridosso della sessione estiva. Così da replicare l’affare Bisseck ed inserire Jeltsch lentamente negli schemi di squadra, come fatto in precedenza con il suo connazionale ex Aarhus.