L’ok è arrivato: con 12 milioni arriva il campione d’Europa

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista uno dei protagonisti di Euro2020. I dettagli

Archiviata la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, adesso sul cammino dell’Inter di Simone Inzaghi c’è un altro ostacolo insidioso: la Lazio. Continuare a correre in campionato rimane cruciale per puntare allo Scudetto: non saranno ammessi nuovi passi falsi.

In Viale della Liberazione si stanno già studiando le prossime mosse. Tra gennaio e soprattutto giugno l’Inter vivrà un forte cambiamento, visto che sono attese numerose partenze e altrettanti nuovi innesti da consegnare nelle sapienti mani dell’allenatore emiliano. Oaktree ha chiarito le prossime strategie nerazzurre: l’Inter dovrà contare su calciatori giovani e di talento, ma non solo…

Un mix di profili di esperienza da affiancare a scommesse per il futuro, meglio se italiani. Ed il blocco azzurro potrebbe ben presto diventare sempre più folto grazie ad un’idea che Marotta sta coltivando da tempo e che vorrebbe concretizzare presto. Già a gennaio. Nel mirino, da mesi, c’è un campione d’Europa che fa gola allo stesso Inzaghi.

Colpaccio azzurro: lo prende l’Inter

Si parla di Domenico Berardi che, dopo la sfortunata retrocessione con la maglia del Sassuolo, può lasciare subito la Serie B per fare il grande salto. E l’Inter gli darebbe la chance di rientrare nel giro dei grandi, potendo disputare da protagonista anche la Champions League.

Una considerazione profonda quella su Berardi, che va avanti da diverso tempo. Il 30enne di Cariati piace per la sua versatilità, potrebbe dare possibiltà tattiche che adesso mancano a Inzaghi senza contare la sua straordinaria vena, tanto nel segnare quanto soprattutto nel mandare in rete i compagni.

Tant’è che in questo primo scorcio di stagione col Sassuolo ha firmato 8 assist in 8 apparizioni con 3 reti all’attivo. Per convincere l’ad Carnevali non servirà molto: basterebbero, infatti, 12 milioni di euro ed il cartellino di Berardi finirebbe per tingersi di nerazzurro.

Il suo approdo a Milano è chiaramente legato alla partenza di almeno un attaccante, uno tra gli ‘esuberi’ che possa far spazio alla firma del campione italiano. Da un lato Joaquin Correa, rimasto a Milano più per mancanza di offerte che per la volontà dello stesso Inzaghi.

L’argentino a giugno dirà sicuramente addio a zero: non sono da escludere novità con sei mesi d’anticipo. D’altro canto Marko Arnautovic pare essere il maggiore indiziato a fare le valigie nelle prime settimane dell’anno nuovo.