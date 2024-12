Calciomercato, 20 milioni più 10 di bonus: l’offerta che lo allontana dall’Inter

Un’esigenza del club potrebbe agevolare la cessione del difensore già nel mercato di gennaio. L’Inter monitora la situazione ma la concorrenza incombe

Marotta lo ha ribadito in più di un’occasione. Nonostante non vi siano necessità tali da dover rinforzare l’organico a disposizione di Inzaghi nella sessione invernale, l’Inter resta vigile sulle possibili occasioni di mercato.

Non è un mistero che i nerazzurri siano sulle tracce di due possibili svincolati a fine stagione ovvero David e Tah, sui quali è forte la concorrenza di altri top club europei. In particolare, sul difensore del Bayer Leverkusen è in vantaggio il Barcellona dopo l’incontro tra il d.s. blaugrana Deco e l’agente di Tah, Zahavi, che avrebbe dato un’accelerata forse decisiva per portare il difensore in blaugrana la prossima stagione.

Proprio il Barcellona deve risolvere un problema di non poco conto entro la fine dell’anno. Ci riferiamo al tesseramento definitivo di Dani Olmo, iscritto provvisoriamente in organico, per i noti problemi di bilancio, grazie all’infortunio del difensore danese Christensen. La deroga per Olmo scade tra pochi giorni. Senza una cessione definitiva che possa liberare spazio anche nel monte ingaggi, Olmo rischia di non essere schierato fino a fine stagione.

Il Barcellona lo cede, possibile ritorno in Premier League

Il maggior indiziato a lasciare il Barcellona è proprio Andreas Christiansen. In scadenza nel 2026, il difensore ha disputato solo una partita in questa stagione, quella inaugurale in Liga contro il Valencia lo scorso agosto. Da allora, il danese è fermo per un’infiammazione al tendine d’Achille dalla quale sta recuperando con l’obiettivo di tornare in campo a inizio anno.

Il nome di Christiansen è stato accostato anche alla Juventus e all’Inter già per il mercato di gennaio. Per entrambe, il centrale potrebbe rappresentare un potenziale obiettivo in prestito, una formula che non soddisfa il Barcellona che punta alla cessione a titolo definitivo.

Ad accontentare il club blaugrana potrebbe essere il Newcastle. I Magpies sono ancora privi di Sven Botman dopo il grave infortunio al ginocchio che tiene il difensore olandese ai box da ormai sei mesi. Christensen può essere la scelta ideale per il Newcastle. Forte già di un’esperienza in Premier League con il Chelsea, il danese può portare solidità ed esperienza al reparto arretrato.

Fonti spagnole riferiscono di una possibile offerta da 20 milioni più bonus (fino a 10 potrebbe arrivare la parte variabile) del club di Premier per prendere Christiansen. Una proposta che il Barcellona non rifiuterà sia per la questione tesseramento Olmo quanto per mettere a bilancio una plusvalenza notevole, considerato che il danese si è trasferito in blaugrana a parametro zero in seguito al mancato rinnovo con il Chelsea.