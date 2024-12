Conte chiagne e fotte l’Inter: chiudono a 20 milioni

Il tecnico ha preso di mira uno degli obiettivi della sua ex squadra per la difesa, l’affondo potrebbe sbaragliare la concorrenza di Inter e Juventus sul mercato

Un solo anno di transizione è stato sufficiente al Napoli per riaffiorare al vertice della classifica di Serie A. Dopo il miracolo di Luciano Spalletti, infatti, la formazione partenopea ha dovuto lasciare il passo all’Inter di Simone Inzaghi fino all’inizio della nuova stagione sportiva.

Quella attualmente in corso, ove sotto la guida di Antonio Conte – il grande ex del momento sia per i nerazzurri che i bianconeri della Juventus – sta facendo davvero bene. Non è certo che possa riuscire a spuntarla come Campione d’Inverno, vista la condizione eccellente dell’Atalanta attualmente prima in classifica, ma fino alla fine della stagione c’è ancora tempo per raccogliere le idee e metterle in pratica. Non soltanto in funzione dei giochi di campionato, ma anche di quelli del mercato.

All’interno dei quali ci deve essere sempre un’altissima soglia di attenzione, per non farsi anticipare dalle rivali concorrenti. Ebbene in una circostanza il Napoli potrebbe sortire l’effetto opposto, ovvero anticipare a sua volta Inter e Juventus nella corsa ad un profilo in costante maturazione che farebbe al caso di Simone Inzaghi e Thiago Motta.

Anche il Napoli su Bijol, l’affondo può anticipare Inter e Juve

Conte avrebbe infatti messo gli occhi su Jaka Bijol da settimane, facendo intendere che presto o tardi la dirigenza partenopea potrebbe muoversi in direzione dello sloveno a mezzo di un’offerta concreta da presentare al cospetto dell’Udinese, proprietario del suo cartellino.

Il club friulano non sarebbe affatto intenzionato a privarsi di un calciatore tanto importante nel corso della sessione invernale di mercato a meno sovrapprezzi esagerati che supererebbero di gran lunga lo scoglio minimo di 20 milioni di euro imposto per il prossimo giugno.

Una cifra per la quale potrebbe concorrere l’Inter, sebbene la controparte nerazzurra debba attendere ancora diversi mesi prima di poter iniziare a fare qualche conto in tasca.

Differentemente, la Juventus preferirebbe agire a mezzo di un prestito; ma questo non è ciò a cui aspirerebbe la proprietà friulana. In questo scenario, dunque, il Napoli potrebbe realmente averla vinta per rinforzare il reparto arretrato alle dipendenze di Conte, che sia a gennaio oppure a giugno.

Inter-Bijo, Nani rivela: “C’è interesse ma…”

Intanto, Gianluca Nani – di ruolo Group Technical Director dell’Udinese – ha rilasciato alcune dichiarazioni negli scorsi giorni in merito alla posizione di Bijol in squadra, menzionando anche l’interesse dell’Inter.

“Non mi sorprende che Jaka rientri nei loro desideri. Questo però non vuol dire che possa andare lì. È un giocatore molto forte ed ambisce a giocare in un top club, ma prima di fare quel passo sa di dover fare bene qui”, ha raccontato il dirigente.