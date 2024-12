Infortunio Barella in Lazio-Inter: diagnosi confermata, annuncio ufficiale

Protagonista in Lazio-Inter con un bellissimo goal da fuori, Barella ha lasciato il campo al 74′ per sospetto infortunio

Tutti gli interisti hanno paventato il peggio quando ieri sera Nicolò Barella ha lasciato il campo a passo lento, con una mano poggiata fra coscia e inguine. A fine gara, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per svelare le impressioni del giocatore e dello staff medico sull’entità dell’infortunio.

Pochi minuti dopo Barella si è fermato anche Federico Dimarco. L’esterno, uscito all’81’, aveva accusato dei crampi ed è dunque stato sostituito in via precauzionale. Già dopo il fischio finale è arrivata la conferma: il laterale sinistro aveva accusato stop dopo un allungo difensivo che gli aveva provocato soltanto dei crampi.

Nulla di grave dunque. E, di fatti, oggi Dimarco si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile insieme ai compagni per il consueto lavoro di scarico. Anche per Berella, subito dopo la fine di Lazio-Inter, la preoccupazione sembra essere scemata in fretta. Il grande protagonista della goleada ai buancoazzurri dovrebbe aver scampato un infortunio serio.

In conferenza stampa, Inzaghi ha subito spiegato che il centrocampista aveva accusato di un generico affaticamento e che i medici escludevano lesioni. “Sembra solo un affaticamento, niente di più“, ha detto il mister. “I dottori sono tranquillissimi, non dovrebbe essere niente di particolare”.

Dunque Barella si è fermato per tempo, evitando così problemi seri. Oggi ad Appiano ll centrocampista sardo stava già meglio e per tale motivo non si è sottoposto a esami strumentali approfonditi. L’affaticamento non è stato comunque smaltito del tutto. Ergo, non sarà rischiato da Inzaghi in Coppa Italia.

L’Inter in ansia per Barella dopo Lazio-Inter

L’infortunio di Barella è oggi un problema marginale per i nerazzurri. Fondamentale sarà evitare altri stop legati ad affaticamenti. I giocatori che hanno accumulato più minuti dovrebbero quindi riposare.

L’Inter, che nonostante le assenze di Acerbi e Pavard gode di una rosa ampia per sopperire a simili problemi, dovrà insistere con il turnover. L’allenatore sarà chiamato a gestire le forze e a dar spazio a chi ha giocato meno. In Coppa Italia dovrebbero trovare spazio Asllani, Frattesi e forse anche Zielinski in panchina. In porta giocherà sicuramente Martinez, alla sua prima ufficiale in maglia nerazzurra. Non è certo invece l’esordio di Palacios dal 1′.

Giovedì tocca sfidare l’Udinese in Coppa Italia, poi lunedì tornerà il campionato con la gara contro il Como al Meazza. Barella e Dimarco dovrebbero riposare in coppa e forse anche per la partita seguente. A fine anno, c’è la gara con il Cagliari, poi è prevista la partenza per la Supercoppa. E lì, Inzaghi avrà bisogno di tutti i big al 100%.

La cosa più importante ora è che non ci siano preoccupazioni per la la sostituzione precauzionale di Nicolò Barella al 74′ di Lazio-Inter: la lieve contrattura all’adduttore della coscia destra non ha portato a nessuna conseguenza invalidante. Dopo i 6 goal alla Lazio, l’unica nota negativa di ieri potevano essere i due infortuni, ma fortunatamente non è successo nulla.