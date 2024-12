Inter, svolta Frattesi a gennaio: vuole giocare e ha già una squadra

L’ex centrocampista del Sassuolo può fare le valigie e lasciare Milano nel mercato invernale? Le ultime indiscrezioni

Ora come ora l’Inter di Simone Inzaghi appare come una macchina perfetta. I nerazzurri hanno distrutto la Lazio con un sonoro 0-6 mentre in Champions League – al netto del recente sfortunato passo falso col Bayer Leverkusen – hanno mostrato una solidità non indifferente.

Tra le più attrezzate d’Europa, la squadra nerazzurra potrebbe in realtà ancora migliorare grazie al calciomercato di gennaio. Inzaghi attende sviluppi riguardo la partenza di Marko Arnautovic, corteggiato in Serie A.

In attesa di capire se e quando Correa farà le valigie liberando un ulteriore posto e alleggerendo il monte ingaggi, un tema cruciale rischia paradossalmente di riguardare un reparto tra i più in forma del momento: il centrocampo.

Frattesi, addio più vicino: ecco la big

Se Calhanoglu e Barella sono titolarissimi e tra i pilastri inamovibili di Simone Inzaghi, lo stesso non si può certamente dire per Davide Frattesi.

Simone Inzaghi nello 0-6 rifilato alla Lazio ha preferito inserire a gara in corso Zielinski e Asllani piuttosto che l’ex Sassuolo, a questo punto sempre più sfiduciato e, magari, desideroso di cercare fortuna altrove per giocare con maggiore continuità. 17 presenze – o meglio, spezzoni a gara in corso – con 3 reti, 1 assist e appena 826′ in campo sono davvero troppo poco per Frattesi che anche con la Nazionale azzurra ha sempre mostrato le sue grandi doti.

Secondo quanto viene riferito da ‘Footballinsider247.com’, il Tottenham è pronto a dare la priorità all’acquisto di un nuovo centrocampista nel mese di gennaio. Ed il profilo di Frattesi, già molto vicino agli inglesi lo scorso agosto, sta tornando prepotentemente di moda. Secondo il giornalista Pete O’ Rourke nell’elenco degli obiettivi degli ‘Spurs’ per gennaio vi sarebbe anche il nome di Frattesi, evidentemente tra i favoriti a vestire la maglia del Tottenham.

Frattesi al Tottenham: cifre e dettagli

Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, Frattesi all’Inter guadagna circa 2,8 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente alla portata delle casse del Tottenham che, in mediana, ha urgenza di incorporare un profilo di caratura internazionale.

Ecco quindi che la dirigenza degli ‘Spurs’ potrebbero approfittare della situazione per provare a convincere l’Inter a cedere Frattesi, magari in prestito. Uno scenario che da Viale della Liberazione non vorrebbero prendere in considerazione, se non con la possibilità di un riscatto obbligato a fine stagione. Le cifre dell’addio corrisponderanno, verosimilmente, a quelle – o molto simili – dell’acquisto dal Sassuolo un anno fa.

La dirigenza non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni di euro per il cartellino del classe ’99 che negli ultimi mesi è stato accostato anche a diverse suggestive ipotesi in Serie A. Ma il club di Daniel Levy vorrebbe stringere la presa sul cartellino di Frattesi già nelle prime settimane dell’anno nuovo, garantendo al calciatore un ingaggio maggiorato rispetto a quello percepito attualmente.