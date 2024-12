La grande notizia sull’Inter: Juventus e Napoli, ora gode Inzaghi

Cosa è successo dopo il derby d’Italia coi bianconeri terminato 4-4. Il dato che viene fuori dopo il 6-0 in casa della Lazio

Il successo tennistico sul campo della Lazio rappresenta anche un messaggio molto chiaro che l’Inter ha voluto mandare a questo campionato. Le difficoltà non sono mancate, ma ora i nerazzurri sembrano aver trovato la quadra giusta e i numeri confermano che il lavoro di Inzaghi sta dando i frutti sperati. Lautaro e compagni proveranno ora a tenere questo ritmo per riprendersi la vetta e non lasciarla più.

Atalanta, ma soprattutto Juventus e Napoli sono avvisate. L’Inter piano piano sta tornando la squadra dello scorso anno ed è pronta a ritornare ad essere nuovamente la grande favorita per il titolo. Naturalmente bisognerà aspettare le prossime partite per avere un quadro più chiaro. Ma fino ad oggi i numeri parlano chiaro e confermano come Inzaghi ha finalmente trovato l’equilibrio giusto.

Inter, allarme rientrato

La primissima parte di stagione dell’Inter è stata sicuramente sorprendente. Se da una parte i numeri della fase offensiva erano sicuramente positivi, dall’altra quelli difensivi erano peggiorati rispetto alla scorsa stagione. Una situazione che allarmava molto i tifosi, ma da parte di Inzaghi non c’è mai stata molta preoccupazione. Il tecnico si è messo subito a lavorare per trovare la giusta soluzione ed ora i numeri gli danno ragione.

L’Inter è tornata solida: il dato dopo il 4-4 con la Juventus

Stando ai numeri di queste ultime giornate, l’Inter in campionato ha incassato solo 2 gol dopo il pirotecnico 4-4 contro la Juventus. Le reti sono arrivate in casa con Napoli e Parma, a gara già chiusa. In Champions, invece, si può contare nelle ultime sfide solamente il gol di Leverkusen, che è coinciso con la sconfitta. Una solidità difensiva non arrivata per caso, ma grazie al lavoro meticoloso da parte di Inzaghi. Con il baricentro alto l’Inter ha dimostrato di soffrire di meno e da qui la scelta di dare maggiore spazio a Dumfries rispetto a Darmian.

Sappiamo che oramai i campionati si vincono soprattutto con la solidità difensiva e il messaggio che l’Inter ha mandato a Napoli, Juventus e Atalanta è molto chiaro. I nerazzurri finalmente stanno tornando e sembrano aver risolto tutti i problemi che hanno condizionato la prima parte di stagione.

L’Inter e la solidità difensiva

I numeri citati in precedenza confermano una solidità difensiva importante. Ma naturalmente le prossime tre sfide tra campionato e Coppa Italia rappresentano un esame importante. Udinese, Como e Cagliari non sono partite sulla carta complicate e si proverà a tenere a tenere la porta inviolata per migliorare ancora di più i dati.