Scende in campo De Laurentiis: offerta choc per strapparlo all’Inter

ADL sembra pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il giocatore ai nerazzurri. Ma la posizione di Marotta è molto chiara

Inter-Napoli non è una sfida solo per lo Scudetto. Le due squadre sono pronte a duellare anche sul calciomercato. Diversi gli obiettivi in comune, ma sono possibili anche trattative diverse. Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’interesse dei nerazzurri nei confronti di Raspadori. Al momento una semplice suggestione e vedremo se in futuro diventerà qualcosa di più.

Intanto, però, ci sarebbe De Laurentiis pronto a fare una offerta importante per il gioiellino dell’Inter. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il giocatore piace molto al presidente del Napoli e sarebbero in corso dei ragionamenti sulla possibilità di presentare una proposta molto alta per convincere i nerazzurri a lasciare partire il proprio talento. Una possibilità non semplice visto che la posizione di Marotta e di Oaktree su questa vicenda è stata sempre molto chiara.

Inter attenta: ADL disposto a fare follie per il tuo talento

Il Napoli si è sempre mosso in maniera oculata sul calciomercato. Non si è mai visto ADL cedere ai ricatti degli agenti oppure spendere cifre spropositate per un calciatore. Ma con l’arrivo di Conte le cose stanno cambiando e, a quanto sembra, il presidente dei partenopei sarebbe pronto a fare un sacrificio economico molto importante per il giocatore. È un chiaro obiettivo in ottica prossima stagione e il tecnico avrebbe dato anche il suo placet per piazzare il colpo.

Il giocatore finito in cima ai desideri del Napoli è Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 si sta mettendo in mostra con lo Spezia e su di lui hanno messo gli occhi le migliori squadre europee. I partenopei lo vorrebbero come rinforzo offensivo per la prossima sessione di calciomercato e si parla di una proposta importante per strapparlo all’Inter. Una offerta che sarebbe comunque rispedita al mittente.

Da parte dei nerazzurri non c’è nessuna intenzione di lasciar partire il proprio giocatore. Esposito è uno dei talenti su cui l’Inter vuole costruire la squadra del futuro e non è in vendita. In più da parte di Marotta non c’è la volontà di dare il classe 2005 ad una diretta rivale per lo Scudetto.

Futuro Esposito: la strategia dell’Inter

La strategia dell’Inter su Esposito è molto chiara. L’ultima parola spetterà a Inzaghi, ma il classe 2005 nella prossima stagione molto probabilmente andrà in prestito in un club di Serie A per completare il suo percorso di crescita e poi dal 2026 ritornare in pianta stabile ad Appiano Gentile.