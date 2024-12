Come sta Pavard e quando rientra dall’infortunio: l’Inter ha fissato tre date

Ancora instabile la situazione difensiva dell’Inter dopo gli stop di Acerbi e Pavard, Inzaghi chiamato a resistere per altre settimane

L’Inter disputerà l’incontro di Coppa Italia con l’Udinese come da programma infrasettimanale, ma la formazione titolare andrà incontro ad una pesante rivisitazione per salvaguardare la condizione fisica dei soliti prescelti di Simone Inzaghi.

Il reparto difensivo è quello che ad oggi preoccupa ancora di più, perché sono di fatto pochissime le soluzioni di cui può disporre il tecnico piacentino per far fronte ai numerosi impegni in rapida successione.

È infatti appurata la prolungata assenza di Francesco Acerbi in qualità di perno centrale, al posto del quale si sta ben destreggiando Stefan de Vrij facendo leva sulle proprie riserve energetiche. La speranza è che si possa accogliere nuovamente in gruppo il calciatore ex Lazio già dal prossimo 28 dicembre, quando l’Inter dovrà vedersela in campionato contro il Cagliari. Persiste, invece, lo stato di incertezza sulle condizioni di salute di Benjamin Pavard.

Pavard ancora out, prime settimane di gennaio decisive dopo l’infortunio

Il braccetto destro francese Pavard è reduce dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto, a partire dallo scorso fine novembre, ad uno stop forzato di diverse settimane.

Parte dello staff medico nerazzurro contava di poter dare buone notizie ad Inzaghi già nel corso delle prossime giornate a ridosso delle vacanze natalizie, ma le circostanze impongono anche ai preparatori di scadenzare e diluire meglio il lavoro di recupero di Pavard dall’infortunio in vista dei primi impegni del nuovo anno. Senza affrettare nulla.

Stando agli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Pinetina, l’intero staff lavora duramente con il calciatore affinché possa tornare a disposizione del tecnico in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana del prossimo 2 gennaio contro l’Atalanta. Laddove non dovesse esser in grado di partire titolare, potrà comunque figurare in panchina.

Ciononostante, è possibile che si debba attendere per la gara successiva – quella di campionato in programma il 12 gennaio con il Venezia – prima di rivedere Pavard a pieno regime.

Fino ad allora Inzaghi dovrà schierare con intelligenza tattica sia Yann Bisseck che Matteo Darmian nel medesimo ruolo, lasciando invece a Denzel Dumfries e Tajon Buchanan facoltà di occupare agevolmente la corsia esterna destra.