Ha stregato Marotta, assalto al nuovo bomber della Serie A

Il Presidente del club nerazzurro è già alla finestra per una delle sorprese della stagione in corso: il ‘nuovo’ Lautaro stuzzica la fantasia

Sono ormai settimane che in casa Inter non si fa che parlare della necessità, per alcuni stringente, per altri differibile, di intervenire nel mercato di gennaio. Certo, vedendo ciò di cui è stata capace la formazione nerazzurra nello scontro diretto di lunedì 16 dicembre con la Lazio, sembrerebbe che la compagine allenata da Simone Inzaghi non abbia bisogno di nulla.

Ci sono stati però momenti, stagione corrente, in cui la tenuta difensiva non è stata quella dello scorso campionato, e soprattutto in cui gli attaccanti di riserva dell’Inter, chiamati al pur difficile compito di rimpiazzare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, hanno deluso le aspettative.

Da Joaquìn Correa, eterno incompiuto che solo in quel di Verona – stadio per lui ‘magico’ – ha dato un segno tangibile della sua presenza, a Marko Arnautovic, entrato ormai in un vortice di sfiducia da cui sembra impossibile uscire, i sostituti della Thu-La non s sono rivelati all’altezza.

Per non parlare di Mehdi Taremi, il tanto atteso parametro zero arrivato a Milano dopo un lungo corteggiamento, che dopo un promettente avvio di stagione si è perso in una sterilità offensiva dannosa per la squadra.

Ecco che allora, insieme all’auspicato arrivo di un difensore che possa ringiovanire il reparto – discretamente falcidiato dagli infortuni nelle ultime settimane – il sogno di acquistare un attaccante che possa davvero fare la differenza prende sempre più piede nei pensieri di Beppe Marotta.

Colpo in attacco, Marotta si fa avanti col club di A

La nazionalità è la stessa del Capitano dell’Inter. Il percorso, pur con le dovute differenze, sembra simile. Una qual certa somiglianza anche nelle giocate, nel fisico e nelle caratteristiche tecniche, pure. Insomma, a detta di molti Santiago Castro è a tutti gli effetti un piccolo Lautaro. Con la differenza che il valore di mercato, almeno finora, è del tutto differente.

Già, forse è davvero l’ultimo treno, questo, per l’Inter, di fare un colpo che può venir buono non solo per il presente, ma anche per gli anni a venire.

Con 4 gol e 3 assist nelle prime 16 giornate di campionato, il 20enne argentino è uno degli astri nascenti della nostra Serie A. La stagione in crescendo del Bologna di Vincenzo Italiano sta catalizzando l’attenzione sulle prestazioni del bomber sudamericano. Sul quale si stanno affacciando anche altri prestigiosi club del nostro campionato.

La strategia dell’Inter su Castro: colpo rimandato?

Marotta, che ha già fiutato il colpo, è pronto all’assalto. Difficile per gennaio, non impossibile per luglio. Quando potrebbe essere lo stesso attaccante a voler rendere reale il suo desiderio di giocare fianco a fianco col trascinatore dell’Albiceleste nell’ultima Copa America.