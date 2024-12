Scambio col Bologna: Inter e rossoblu al lavoro

C’è anche l’Inter su uno dei big del Bologna. Per acquistarlo, i nerazzurri potrebbero proporre agli emiliani una o più pedine di scambio

Attacco e difesa, questi i due reparti dove l’Inter interverrà sul mercato in vista della prossima stagione anche se non sono da escludere del tutto possibili novità già a gennaio, specie se dovesse essere ceduto uno tra Correa e Arnautovic.

In difesa si attende di conoscere la decisione del club sul rinnovo di De Vrij. L’eccellente rendimento del difensore olandese che sta sostituendo Acerbi potrebbe indurre l’Inter a un ripensamento sulla decisione di non prolungare il contratto in scadenza a fine stagione. In attesa di novità, sono già numerosi i profili accostati ai nerazzurri per sostituire l’olandese.

Il primo è quello di Jonathan Tah, possibile svincolato dal Bayer Leverkusen. Sul centrale tedesco è piombato anche il Barcellona che vuole portarlo in blaugrana a parametro zero. Un recente incontro tra il d.s. dei catalani, Deco, e l’agente del giocatore, Zahavi, potrebbe aver dato l’accelerata decisiva alla trattativa.

Inter sul difensore del Bologna, in due per lo scambio

A proposito di difensori olandesi, l’Inter segue con attenzione anche le prestazioni di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna che, anche con Italiano in panchina, resta uno dei titolari inamovibili della formazione rossoblu. Beukema ha giocato dal 1′ tutte le partite disputate finora dal Bologna in Serie A e in Champions League. L’unica panchina ell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza.

L’olandese è ormai una certezza nel suo ruolo in Serie A e questo spiega l’interesse nei suoi confronti di Liverpool, Real Madrid e Juventus. L’Inter è pronta a inserirsi. Per età e caratteristiche tecniche, Beukema rappresenta uno dei profili ideali per iniziare a ringiovanire l’organico nerazzurro, una priorità assoluta per OakTree.

In una possibile trattativa con il Bologna, l’Inter potrebbe sfruttare anche una pedina di scambio che interessa e non poco agli emiliani ovvero Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia di proprietà dei nerazzurri, autore di 8 gol finora nel girone di andata di Serie B. In attesa di riportarlo alla base nel 2026, l’Inter vorrebbe testare Esposito con una stagione di prestito in Serie A.

Il Bologna potrebbe essere l’approdo ideale. Il d.s Marco Di Vaio, ha osservato in più occasioni Esposito dal vivo con lo Spezia, a ulteriore conferma dell’interessamento del club emiliano che segue anche un altro giocatore dei liguri, il difensore Nicolò Bertola. Un altro giocatore dell’Inter che potrebbe interessare al Bologna è Buchanan. Alla stregua di Esposito, anche per l’esterno canadese si potrebbe valutare un’ipotesi di prestito per permettergli di giocare con più continuità in Serie A.

Inter o meno, la certezza è che Beukema sarà uno dei calciatori più ambiti sul mercato la prossima estate. Considerata la caratura delle pretendenti, l’olandese ha davvero l’imbarazzo della scelta.