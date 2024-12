Ansia Lautaro, parla Inzaghi: ginocchio dolorante e l’annuncio sugli attaccanti

Lautaro Martinez ha lasciato in ansia i tifosi dell’Inter nel finale di partita: ginocchio dolorante, ecco cosa ha detto Inzaghi nel post partita

L’Inter ha risolto la pratica Udinese con il risultato di 2-0 tra le mura amiche. La partita non è stata così complicata per i nerazzurri, nonostante Simone Inzaghi abbia giocato con molte seconde linee, senza abbassare il livello complessivo della squadra.

Nel finale di gara, però, c’è stata anche una nota negativa, che è rappresentata dalle condizioni di Lautaro Martinez. Il Toro argentino è rimasto a terra dolorante per un problema al ginocchio. L’allenatore nerazzurro si è subito avvicinato al suo bomber principe per verificare le sue condizioni.

Alla fine, non sembra essere nulla di grave, solo una botta dopo un duro contrasto di gioco, ma domani mattina le sue condizioni verranno verificate in maniera più approfondita, per non lasciare nulla al caso.

Le parole di Inzaghi nel post partita: grandi elogi per gli attaccanti

Come da consuetudine, Simone Inzaghi si è anche presentato ai microfoni di ‘Mediaset’ per commentare la partita di Coppa Italia. Non ci sono state domande specifiche su Lautaro Martinez, ma il tecnico nerazzurro ha comunque elogiato i suoi attaccanti.

Stasera ha segnato Arnautovic, Taremi ha fatto assist, ma l’allenatore di Piacenza ha avuto belle parole per tutti: “Quando dico che ho 25 titolari lo penso veramente”, ha iniziato. E poi ha aggiunto: “Ho fatto 8 cambi, ma non si sono visti“. Infine, sul suo reparto offensivo: “Sono stati bravissimi sia Arnautovic, sia Taremi in occasione del gol. Non mi sorprendono le prestazioni degli attaccanti, devono andare avanti così sapendo che ci saranno tante partite”.