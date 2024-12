Calciomercato Inter, sorpresa di Natale: scambio col nemico

Sotto l’albero Marotta potrebbe ritrovarsi un gioiello già seguito da settimane: lo scambio di mercato è stellare

Reduce dalla trionfale trasferta di Roma, dove i Campioni d’Italia hanno dato una chiarissima dimostrazione della loro forza, l’Inter guarda con estrema fiducia agli ultimi impegni di campo di un 2024 davvero entusiasmante. Sulla carta, c’è la possibilità di brindare al nuovo anno con altri tre successi consecutivi, che sarebbero un ottimo viatico per la Supercoppa di gennaio.

Le gare casalinghe contro Udinese in Coppa Italia, Como in campionato, e la trasferta di Cagliari per l’ultimo match di A dell’anno solare potrebbero regalare a Simone Inzaghi il passaggio del turno nell’amata competizione nazionale e, chissà, anche il primato in Serie A. Nonostante i nerazzurri debbano ancora recuperare il match con la Fiorentina rinviato per il malore occorso a Bove.

Intanto però, incombe il mercato di gennaio. A parole la dirigenza meneghina si dice poco interessata a qualsivoglia trattativa in entrata ma, oltre a registrare la solita pre-tattica di Beppe Marotta sull’argomento, bisogna fare i conti anche con possibili uscite. Prestigiose a dir poco. I gioielli dell’Inter sono ambìti da mezza Europa, e anche stavolta la società è chiamata a resistere alle lusinghe economiche portate tanto sugli agenti dei campioni coinvolti, tanto sul cassiere di Viale della Liberazione.

Thuram, il Real Madrid insiste: spunta il clamoroso scambio

Già nel mirino di PSG e Barcellona, Marcus Thuram si sta rendendo autore di una stagione eccezionale. Quasi perfetta. L’attaccante francese, prolifico come mai in carriera, sta facendo egregiamente le veci di Lautaro Martinez, il bomber e Capitano dalle polveri bagnate, almeno in questa prima parte di stagione.

Il figlio d’arte, sulla cui testa pende una clausola rescissoria di 85 milioni che rischia di essere una sorta di boomerang per il club nerazzurro, è stimato non poco anche dalle parti di Madrid. Dove Carlo Ancelotti, reduce dall’ennesimo trionfo con le Merengues, campioni intercontinentali dopo il successo per 3-0 contro i messicani del Pachuca, farebbe carte false per averlo.

Florentino Perez mette sul piatto Nico Paz

L’ultima indiscrezione riferisce di un club spagnolo che potrebbe tentare l’Inter mettendo sul piatto di Thuram il cartellino di Nico Paz, il talentuosissimo giocatore ispano-argentino di proprietà del Como ma sul quale la ‘Casa Blanca‘ può vantare il ‘solito’ diritto di recompra. Scintillante nella sua prima stagione italiana, il calciatore, classe 2004, era stato già inserito nella short list di mercato di Marotta.

Il presidentissimo Florentino Perez, per il quale il Real sarebbe disposto ad arrivare fino ad 80 milioni di investimento, si gioca la carta del talento cresciuto in casa per abbassare il cash richiesto dai nerazzurri. Nico Paz, valutato almeno 30 milioni, verrebbe inserito nell’affare Thuram come scambio con conguaglio a favore dei meneghini. Un colpo clamoroso, forse difficile per gennaio ma ovviamente più che caldo per il prossimo mercato estivo.