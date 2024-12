DIRETTA Inter-Udinese: esordio di Martinez e Bisseck centrale | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i bianconeri di Runjaic negli ottavi di finale di Coppa Italia. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita l’Udinese a San Siro in un match di sola andata valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due formazioni che si sono già affrontate in Serie A, ma in Friuli, che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal tennistico successo 6-0 in casa della Lazio che li ha rilanciati per lo scudetto, fanno il loro esordio in questa manifestazione. Dopo la precoce eliminazione della passata stagione proprio agli ottavi contro il Bologna, l’obiettivo è quello di provare a tornare in finale. Dall’altra parte i bianconeri di Kosta Runjaic, che invece vengono dalla sconfitta contro il Napoli, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Avellino ai trentaduesimi e la Salernitana ai sedicesimi.

La partita sarà visibile in tv in chiaro su Italia 1, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la Lazio. In campionato i meneghini si sono imposti lo scorso 28 settembre con il risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed al gol di Frattesi, mentre per i friulani erano andati a segno Kabasele e Lucca. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Udinese live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All.: Inzaghi

UDINESE in attesa