Pagelle e tabellino Inter-Udinese 2-0: riecco Arnautovic ma non si vede Frattesi

L’Inter affronta in Coppa Italia l’Udinese: ecco i top e i flop del match valido per gli ottavi di finale andato in scena al Meazza

Senza Acerbi, Pavard e Barella, fermi per infortunio, Inzaghi lascia fuori anche quasi tutti gli altri titolari, a eccezione di Bastoni. Partono dal 1′ Martinez in porta e Buchanan sulla destra. Nell’Udinese la sorpresa è l’esordio per l’ex Inter Alexis Sanchez.

L’Inter B manovra con lentezza ma prova a mantenere il possesso palla e di sviluppare il gioco in ampiezza. La prima occasione è però per i bianconeri: subito Ekkelenkamp ci prova dalla distanza, senza inquadrare la porta. Al 5′ minuto l’arbitro fischia un rigore per l’Inter dopo un tocco di mano di Kabaselele, ma il controllo al VAR gli fa cambiare idea.

Poco prima della mezzora, l’Inter sblocca il risultato. Ekkelenkamp sbaglia il retropassaggio e serve Taremi che punta l’area avversaria. Il persiano aspetta il movimento di Arnautovic per servirlo davanti a Piana: l’austriaco sceglie di calciare angolato e forte, battendo il portiere dell’Udinese. Al 35′, sempre Arna serve Carlos Augusto, ma il brasiliano viene fermato da un buon intervento di Piana. Il gioco si interrompe per dei soccorsi a un tifoso, poi al 46′, Asllani segna direttamente da calcio d’angolo.

Al 76′, Lautato mette Taremi praticamente in porta, ma l’iraniano allarga troppo il tiro e centra il palo. Sul finale si mette in mostra anche Jo Martinez su un affondo bruciante di Touré. Lautaro finisce la partita a terra dolorante.

Pagelle Inter-Udinese

TOP

ARNAUTOVIC – 7 – Si impegna in copertura e in gesti tecnici da numero 10. E lo fa per rendersi in qualche modo utile alla causa, dato che davanti sbaglia un po’ troppe scelte. Poi, dopo il goal, gioca con maggiore leggerezza d’animo e riesce a far meglio.

BASTONI – 7 – Tocca tantissimi palloni e si prende responsabilità in diverse fasi della partita e zone del campo. Si muove da centrale, braccetto, ala e mazzala. Dove serve, lui va.

FLOP

FRATTESI – 5,5 – Fa poco e quando gli capita la palla giusta non riesce a sfruttarla con il solito cinismo. Sembra leggermente fuori fuoco. Nel secondo tempo è tanto inconsistente da assomigliare a un concetto astratto.

Tabellino Inter-Udinese

2-0

28′, Arnautovic; 46′, Asllani

INTER (3-5-2): Martinez 6; Darmian 6 (88′, Aidoo sv), Bisseck 6,5, Bastoni 7 (62′, Dumfries 6); Buchanan 6 (74′, Palacios 6), Frattesi 5,5, Asllani 7 (62′, Calhanoglu 6), Zielinski 6,5, Carlos Augusto 6,5; Taremi 6, Arnautovic 7 (62′, Lautaro 6). All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Piana 5,5; Kabasele 6, Bjiol 6 (45′, Abankawh 6), Touré 6; Rui Modesto 5,5, Atta 5,5, Karlstrom 6, Ekkelenkamp 5,5 (69′, Brenner 6), Kamara 6 (74′, Zara 6); Sanchez 6 (45′, Bravo 5,5), Lucca 5,5 (75′, Pizzarro 6). All.: Runjaic

ARBITRO: Massimi di Termoli

Ammoniti: 15′, Asllani;