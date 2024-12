Palacios, la decisione che fa discutere: tifosi spiazzati

Il difensore argentino è sempre più un oggetto misterioso. La società punta molto su di lui, ma l’ultima decisione è destinata a far discutere

Archiviata la bella e importante vittoria contro la Lazio, l’Inter è pronta a scendere nuovamente in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro arriva l’Udinese. Una sfida che nasconde mille insidie, ma è anche l’occasione per Inzaghi di poter vedere chi fin qui ha trovato poco spazio. Il tecnico nerazzurro si aspetta delle risposte importante da molti e i tifosi si aspettavano di poter vedere all’opera anche Palacios.

Il difensore argentino in questa prima parte è sempre stato un oggetto misterioso. Una sola partita giocata da subentrato e poi solamente panchina nonostante un reparto in emergenza. La partita contro l’Udinese sembrava l’occasione giusta per vedere Palacios all’opera dal primo, ma l’ultima decisione di Inzaghi ha spiazzato un po’ tutti.

Inter: la decisione su Palacios

L’arrivo di Palacios in estate ha rappresentato l’esempio più chiaro su come si muoverà l’Inter nei prossimi mesi. Si punterà sempre più sui giovani di talento e futuribili. Naturalmente la speranza dei tifosi è che questi giocatori possano essere pronti ad essere utilizzati subito e non attendere diverso tempo prima di vederli all’opera. L’argentino in questa parte iniziale della stagione ha avuto diverse difficoltà e non dovrebbe essere in campo dal 1′ anche con l’Udinese. Inzaghi lo considera ancora acerbo e bisognerà aspettare per ammirarlo da titolare.

Le scelte di Inzaghi

Con Palacios in panchina, scelte obbligate in difesa per Inzaghi. Bisseck e Bastoni costretti a non riposare con Darmian che dovrebbe consentire a de Vrij a rifiatare. In porta l’esordio stagionale di Martinez. L’ex Genoa potrà quindi far vedere le sue qualità dopo una prima parte dove non ha trovato molto spazio.

A centrocampo, in cabina di regia, ci dovrebbe essere Asllani. Turno di riposo per Mkhitaryan con Frattesi e Zielinski dal primo minuto ai lati dell’italo-albanese. Sugli esterni spazio sia per Carlos Augusto che per Buchanan, all’esordio dal 1′ dopo il brutto infortunio in estate. In attacco quasi certamente Thuram e Lautaro rifiateranno con Taremi e Correa dal 1′. Attenzione comunque alla carta Arnautovic al posto dell’argentino.

Inter-Udinese: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez J.; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. All.: Inzaghi S.

Udinese (4-4-2): Padelli; Abankawah, Kabasele, Touré, Ebosse; Rui Modesto, Kalstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Brenner. All.: Runjaic