Tornerà nel 2026: l’Inter ha già programmato il colpo

L’Inter potrebbe riprendersi il giocatore nel 2026. Oltre a Francesco Pio Esposito, anche un altro giovane talento può tornare in nerazzurro

Fin dal suo insediamento, OakTree ha imposto alla dirigenza un nuovo approccio da seguire sul mercato. La priorità è diventata quella di ringiovanire l’organico, puntando soprattutto su calciatori giovani e in grado di valorizzarsi ulteriormente in nerazzurro.

L’acquisto del difensore argentino Tomas Palacios, al posto degli svincolati Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso entrambi preferiti da Inzaghi, è già un’indicazione del nuovo corso nerazzurro che proseguirà nelle prossime sessioni di mercato. Lo si vede già dai potenziali obiettivi accostati all’Inter come Jonathan David, Jaka Bijol, Sam Beukema e Morten Frendrup, tutti calciatori di 25 anni ma già pronti per misurarsi con un top club come quello nerazzurro.

A proposito di giovani, l’Inter è intenzionata a riportare alla base, nel 2026, Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia e della Nazionale Under 21, vice capocannoniere in Serie A. Di proprietà dei nerazzurri (come il fratello Sebastiano in prestito all’Empoli), Esposito è già nel mirino di alcuni club, tra i quali anche il Napoli. I piani dell’Inter sono altri. Nessuna cessione a titolo definitivo bensì un altro anno di prestito, stavolta in Serie A, prima di riprendersi l’attaccante e aggregarlo in prima squadra.

Inter, un altro ritorno è possibile: il piano dei nerazzurri

Oltre a Esposito, l’Inter potrebbe riportare in nerazzurro anche un altro calciatore attualmente in prestito ovvero il portiere del Venezia, Filip Stankovic. Dalla sfida contro l’Atalanta dello scorso 20 ottobre, l’estremo difensore serbo, figlio dell’ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic, ha conquistato il posto da titolare tra i pali del Venezia, togliendolo a Joronen.

In estate, dopo la precedente esperienza alla Sampdoria in Serie B, Stankovic è passato al Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a due milioni che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, verosimilmente collegate al raggiungimento della salvezza.

L’Inter sta osservando il portiere a distanza con due possibili eventualità che possono essere prese in considerazione. La prima è la cessione di Stankovic che può concretizzarsi con il riscatto del Venezia oppure con offerte provenienti da altre squadre. L’altra è il ritorno del portiere in nerazzurro nel 2026, anno in cui scade il contratto di Yann Sommer. L’Inter ha già acquistato il sostituto dell’estremo difensore svizzero, spendendo circa 15 milioni per prendere Martinez dal Genoa. Con un altro anno di esperienza in prestito, Stankovic potrebbe tornare all’Inter da secondo portiere per poi giocarsi le sue chance in nerazzurro.

In vista del 2026, si è scritto anche di un interessamento dell’Inter per Donnarumma che va in scadenza con il PSG proprio tra due stagioni. Un’ipotesi destinata a rimanere tale sia per la volontà del club translpino di rinnovare il contratto del portiere della Nazionale, quanto per le possibili offerte che potrebbero arrivare da Manchester City e Bayern Monaco con la cessione di Ederson e il ritiro di Neuer.