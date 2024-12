Affare a sorpesa con la Lazio: “Caratteristiche assenti in rosa”

L’Inter potrebbe aprire a uno strano affare con la Lazio per gennaio: un difensore veloce e bravo nell’anticipo

Un nuovo centrale dalla Lazio di Lotito. Beppe Marotta potrebbe quindi discutere con il patron della squadra biancoceleste a pochi giorni dall’esplosione delle polemiche scaturite dal 6-0 dell’Inter all’Olimpico. La roboante vittoria nerazzurra del 16 dicembre 2024 ha infatti provocato numerose reazioni stizzite. Ci sono state alcune accuse da parte dei tifosi e dei media… A detta di qualcuno, insomma, l’Inter avrebbe mancato di rispetto all’avversario. Come? Avendo infierito.

Interrogato sulla questione Claudio Lotito ha dichiarato di non essersi sentito offeso dall’atteggiamento dei giocatori interisti o del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Ha invece ribadito che alla Lazio la sconfitta potrà tornare utile, come un opportuno bagno di umiltà, dopo un periodo di troppi complimenti ed eccessivo autocompiacimento.

I biancocesti, molto probabilmente, non faranno grossi interventi sul mercato di gennaio. Lotito ha intenzione di blindare Baroni proponendogli un rinnovo fino al 2028 e provare a rinforzare il centrocampo. Piacciono Fabbian (su cui l’Inter ha diritto di prelazione) e Jacopo Fazzini dell’Empoli. Ma per comprare bisognerebbe cedere qualcuno…

Un difensore dalla Lazio: l’affare porta a Gila

Ebbene, secondo Il Corriere della Sera, l’Inter potrebbe essere uno dei club pronti a chiamare Lotito nei prossimi giorni. Potrebbe infatti interessare un centrale biancoceleste. Tornando sulle questioni di mercato dell’Inter in vista di gennaio, il quotidiano ha ribadito che i nerazzurri non possono continuare ad aspettare Acerbi, il cui recupero appare oggi ancora lontano.

E dunque la dirigenza potrebbe provare a donare a Simone Inzaghi un rinforzo. Secondo il Corriere, l’allenatore piacentino avrebbe espresso apprezzamento per un giocatore dell’Atalanta, ovvero Hien, mentre per Marotta e Ausilio il nome nel mirino è ancora quello di Bijol dell’Udinese.

Ma il quotidiano aggiunge anche che l’Inter potrebbe aver aperto un dossier su Gila della Lazio. Questo perché il centrale dei biancocelesti avrebbe alcune caratteristiche che oggi mancano al reparto arretrato dell’Inter. Cioè la rapidità.

Gila è un nome davvero utile alla causa nerazzurra?

Nato a Barcellona ventiquattro anni fa, Gila è un prodotto giovanile di vari club della sua Regione natale, tra cui l’Espanyol. Nel 2018 è passato alle giovanili del Real Madrid, e dopo aver giocato un po’ per la seconda quadra ha debuttato con i Blancos proprio contro l’Espanyol nel 2022. Con i Galacticos ha giocato in tutto 2 gare, dopodiché si è trasferito alla Lazio per circa 6 milioni.

In questi anni in Serie A Mario Gila ha mostrato di potersi distinguere come difensore di ottima struttura fisica e buon senso tattico. Le sue prestazioni si sono rivelate buone sin da subito. Durante la sua prima stagione, ha collezionato 12 presenze in tutto, ma non ha mai deluso. Nella stagione 2023-2024, sotto la guida di Maurizio Sarri e poi di Igor Tudor, si è imposto come titolare in pianta stabile, collezionando 29 presenze, di cui 25 dal primo minuto.

Nella stagione corrente 2024-2025, Gila ha continuato a essere una figura chiave nella difesa della Lazio, dimostrando grande affidabilità e maturità. Ha anche segnato il suo primo goal in Serie A il 22 settembre. Ha velocità, capacità di anticipo e buona tenacia in marcatura. Oggi, però, lo spagnolo costerebbe caro…

Lotito non lo cederebbe a meno di 15 milioni. E poi bisogna stare attenti a come potrebbe muoversi il Real. Mario Gila ha un contratto con la squadra biancoceleste fino al 2027, ma il Real Madrid, dopo la cessione, ha conservato il 50% dei diritti del difensore centrale.

Una formula spesso struttata dai Blancos per poter riportare i giocatori in Spagna dopo essersi distinti lontani dal Bernabeu. E i giornali iberici inistono da settimane sul fatto che Gila potrebbe essere sotto osservazione. Il Real, oltre al 50% sulla rivendita, gode anche di una clausola per pareggiare le eventuali offerte di club terzi per riprendersi comunque il cartellino del giocatore a metà prezzo.