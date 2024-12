Berardi all’Inter a gennaio, tre indizi fanno una prova

Marotta e Carnevali possono mettere a segno l’ennesimo affare insieme. Dal mercato invernale un rinforzo molto importante per Inzaghi

Il lungo infortunio è ormai alle spalle per Domenico Berardi. Fermo ai box per circa sette mesi dopo l’operazione al tendine di Achille, il fantasista e capitano del Sassuolo ha fatto il suo ritorno in campo lo scorso 5 ottobre contro il Cittadella.

Chi attendeva di rivedere come fossero le sue condizioni fisiche non è rimasto deluso. In nove presenze in Serie B, infatti, Berardi ha collezionato altrettanti assist vincenti cui vanno aggiunti tre gol messi a segno contro il Mantova e la Sampdoria (doppietta). Insomma, sembra essere tornato quel bomber di razza capace di portare il Sassuolo persino a giocare le coppe europee, oltre che a vincere gli Europei con la Nazionale italiana nel 2021.

Berardi torna protagonista sul calciomercato

Non sorprende, allora, che il nome del 30enne attaccante nativo di Cariati sia tornato a circolare con insistenza in ottica calciomercato. Tra un paio di settimane si aprirà ufficialmente la sessione invernale e in tanti si sono già informati con il club emiliano per capire la fattibilità dell’operazione. Tre indizi portano a pensare che Berardi possa sbarcare all’Inter a gennaio, sebbene come detto la concorrenza non manchi.

Calciomercato Inter, il colpo Berardi dipende anche da Arnautovic

Il primo indizio arriva direttamente dalla bocca dell’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, che nei giorni scorsi ha candidamente ammesso che ci sono buone probabilità che Berardi lasci il Sassuolo a gennaio per trasferirsi in un club di Serie A.

Incalzato da Calciomercato.it sulla pista nerazzurra, lo stesso Carnevali ha poi detto di sentire Beppe Marotta quotidianamente, ribadendo gli ottimi rapporti con il presidente dell’Inter. Il secondo indizio, invece, deriva dal tentativo che stanno facendo in Viale della Liberazione di accelerare le trattative per la cessione di Marko Arnautovic. È chiaro che per un giocatore che arriva ne deve uscire almeno un altro (anche due se si trovassero acquirenti per Correa, ndr).

La pista che porta al Torino sembra essere stata messa in stand by per il momento, mentre restano in piedi quelle che portano ai club della Mayor League Soccer americana e della Saudi Pro League araba. Il terzo ed ultimo indizio è stato invece fornito dalle agenzie di scommesse, che hanno fatto crollare la quota della cessione di Berardi a gennaio a 2,25. Per i bookmaker tre sono le possibili destinazioni dell’attaccante calabrese: oltre all’Inter, ci sono anche la Juventus ed il Milan. Vedremo chi la spunterà.