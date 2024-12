L’Inter blinda Dumfries e scopre il suo erede: nuova freccia dal Belgio

L’Inter ha blindato Denzel Dumfries, ma non mancano i giovani nel mirino dei nerazzurri anche per quel ruolo: affare in Belgio

Il futuro dell’Inter si basa sulla scelta di giovani importanti praticamente in ogni ruolo, con l’obiettivo di avere una sfilza di talenti che possano crescere alle spalle dei titolarissimi e integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Simone Inzaghi – che ormai sta diventando sempre più identitario.

Tra i calciatori che hanno impressionato di più contro la Lazio, c’è sicuramente Denzel Dumfries. L’olandese, nonostante abbia giocato un grande Europeo con l’Olanda, ha sempre dato l’impressione di non mostrare tutto il suo potenziale a Milano, con la maglia nerazzurra.

Nell’ultimo periodo, però, le cose stanno cambiando in maniera significativa per lui. L’ex PSV sembra aver riacquisito la titolarità ai danni di Matteo Darmian, anche se Inzaghi continuerà ad alternare per tutto l’anno. E soprattutto il suo impatto sulle partite è decisamente aumentato in entrambe le fasi di gioco. L’Inter ha scelto di blindare il suo esterno con la firma sul contratto fino a giugno 2028, ma ciò non vuol dire che non sia giusto guardare al futuro praticamente in tutte le posizioni.

All’Inter piace Renders: nuova freccia dal Belgio

Semm Renders è nato a dicembre del 2007, ha solo 17 anni, ma sta già diventando una realtà importante della Jupiler Pro League. In Belgio ha già giocato 5 partite di campionato in questa stagione e messo a segno un assist, mostrando man mano tutti i pezzi forti del suo repertorio.

Stiamo parlando di un terzino moderno, che potrebbe adattarsi tranquillamente anche al ruolo di esterno destro a tutta fascia, soprattutto dopo che finirà di strutturarsi fisicamente – non è neppure maggiorenne.

I costi al momento restano piuttosto bassi, per cui l’Inter potrebbe anche affondare il colpo fin da subito e cercare di portarlo a Milano per una cifra sul milione di euro. Poi potrebbe partire subito in prestito o iniziare dalla Primavera e avere qualche opportunità in prima squadra. Di sicuro, crescere alle spalle del duo formato da Dumfries e Darmian potrebbe permettergli di migliorare le sue caratteristiche sia in fase offensiva, sia in quella difensiva.