Ma questi sono pazzi: 30 milioni per cederlo all’Inter

La posizione di Marotta e ben chiara e si chiuderà a determinate condizioni. Ecco tutti i dettagli

Nuove voci di calciomercato per l’Inter. A viale della Liberazione ormai da diverso tempo sono stati aperti i discorsi per individuare i giusti rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Questo sta portando diversi nomi ad essere accostati ai nerazzurri, ma per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e delle suggestioni.

Secondo le ultime informazioni, un club avrebbe chiesto addirittura 30 milioni di euro per cedere il calciatore all’Inter. Una cifra importante e non facile da sborsare per i nerazzurri. Naturalmente anche in questo caso i ragionamenti sono in corso e a questo punto bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà oppure no trovare una sorta di compromesso sin da subito.

Calciomercato Inter: ci vogliono 30 milioni per prenderlo

Le idee dell’Inter in questo calciomercato sono davvero molto chiare. I nerazzurri si muoveranno solo in caso di necessità e bisogno oppure di opportunità di assoluto livello. Senza questo, difficile immaginare il via libera di Oaktree. La proprietà americana oramai da tempo spinge per una gestione economica più sostenibile rispetto al passato e sicuramente spendere una cifra intorno ai 30 milioni di euro a gennaio senza la necessità di intervenire non fa parte dei programmi del fondo statunitense.

Mercato Inter: per un obiettivo discorso rimandato a giugno?

L’Inter lavora soprattutto per la prossima stagione. L’obiettivo temporale che la dirigenza nerazzurra si è fissata per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico è sicuramente quello di giugno. Per questo motivo non è da escludere che alcuni discorsi iniziati magari in questi giorni possano essere rinviati direttamente a giugno.

E questo potrebbe essere il caso di Bijol. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, non ci sono stati dei veri contatti tra l’entourage del difensore e l’Inter. Questo fa pensare che, almeno per il momento, i nerazzurri non hanno intenzione di affondare il colpo per gennaio. Il centrale sloveno resta un obiettivo soprattutto in vista di giugno anche se convincere l’Udinese non sarà assolutamente semplice.

Nonostante gli ottimi rapporti tra i due club, la valutazione del giocatore non scende sotto i 30 milioni di euro e questo rende non semplice l’affare di calciomercato estivo. L’Inter, comunque, è pronta a mettere nella trattativa anche delle contropartite per convincere il club friulano.

Bijol-Inter: attenzione al Napoli

L’Inter ha nel mirino Bijol, ma il rinvio in estate potrebbe portare i nerazzurri a perdere il calciatore. Sul giocatore c’è il forte interesse anche del Napoli e non è da escludere che i partenopei possano affondare già il colpo durante il calciomercato invernale.