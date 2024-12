Mercato pazzo: affare Inter-Udinese, ma non per Bijol

L’asse tra nerazzurri e bianconeri potrebbe presto diventare molto caldo. C’è un altro giocatore che piace molto a Marotta in ottica futura

La sfida tra Inter e Udinese di Coppa Italia è stata l’occasione per fare un piccolo punto sul calciomercato tra le due squadre. L’interesse dei nerazzurri nei confronti di Bijol non è più un mistero. Il difensore sloveno è uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa e si sta ragionando a Viale della Liberazione se attendere l’estate oppure portarlo sin da subito alla corte di Simone Inzaghi per rendere ancora più completo il reparto. Molto dipenderà dalle condizioni di Acerbi e dal futuro di Palacios.

Ma c’è un altro giocatore che interesserebbe molto ai nerazzurri. Al momento si tratta di un apprezzamento da parte dell’Inter nei suoi confronti. Non è da escludere che nei discorsi con il club friulano si possa decidere magari di sondare il terreno per capire meglio la situazione e la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato: asse caldo tra Inter e Udinese

I rapporti tra Inter e Udinese in passato sono sempre stati ottimi e per questo motivo le due squadre potrebbero completare diverse operazioni entro la prossima estate. I nerazzurri stanno seguendo da vicino due giocatori bianconeri. Se su Bijol i contatti ormai vanno avanti da tempo, sul secondo obiettivo un primo sondaggio potrebbe essere effettuato nelle prossime settimane per capire meglio l’eventuale fattibilità di questa operazione.

Mercato Inter: non solo Bijol, possibile una seconda operazione

L’obiettivo numero uno in casa Udinese per l’Inter è sicuramente Bijol. Il centrale sloveno piace molto a Inzaghi e Marotta sta valutando la possibilità di portarlo sin da subito alla corte del tecnico nerazzurro. Ci sono degli incastri da fare, ma la chiusura immediata potrebbe essere la mossa decisiva per avere la meglio sulla concorrenza. Ma c’è anche un secondo obiettivo sulla lista del presidente interista.

Stando a quanto raccolto da calciomercato.it, l’Inter segue da vicino anche Lucca. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra con prestazioni importanti diventando uno dei profili presente sul taccuino di diverse big. Anche i nerazzurri ci pensano anche se ad oggi siamo solamente nel campo del semplice apprezzamento.

In Viale della Liberazione sono altre le priorità in attacco. Naturalmente si valuta anche la possibilità di virare su Lucca in caso di una apertura da parte dell’Udinese. I friulani per il momento puntano a tenerlo in rosa, poi in estate saranno fatte tutte le valutazioni e prese le decisioni del caso.

Inter su Lucca: la valutazione dell’Udinese

Nonostante gli ottimi rapporti tra le due società, l’Udinese resta una bottega molto cara. Se per Bijol i friulani chiedono una cifra intorno ai 25 milioni, la cessione di Lucca non avverrà al di sotto dei 20. Una cifra importante, ma che i nerazzurri o altri club proverebbero ad abbassare con l’inserimento di contropartite.