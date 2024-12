Galliani chiama l’Inter per chiudere l’operazione: due nomi sul tavolo

Interesse aperto del Monza per due attaccanti dell’Inter in partenza, Galliani studia il da farsi per pescare almeno un rinforzo sul mercato invernale

Le ultime stagioni positive del Monza, a partire dal suo storico approdo in Serie A sotto la guida di Raffaele Palladino, sono soltanto un dolce ricordo spartito fra i tifosi brianzoli. Perché dalla scorsa estate molto è cambiato, sia all’interno dello staff tecnico che fra i singoli calciatori impiegati in campo.

La squadra ha infatti dovuto adattarsi ad un nuovo ciclo con Alessandro Nesta in panchina, senza Michele Di Gregorio ed Andrea Colpani. Ciò che maggiormente ha sofferto delle due assenze sono stati, nel corso di questa prima metà di stagione piuttosto turbolenta, propri i reparti difensivo ed offensivo.

Il Monza segna poco e non incide in partita, concedendo troppo e perdendo terreno su tutte le altre concorrenti alla salvezza. Al momento, infatti, la classifica vede la squadra di Nesta bloccata al diciannovesimo posto e questo risultato non fa felice da dirigenza capitanata dal solito, ambizioso Adriano Galliani.

L’amministratore delegato ex Milan avrebbe già preso in considerazione alcuni nomi per rinforzare il reparto offensivo, spezzato altresì dai due pesanti infortuni di Andrea Petagna e Milan Djuric, a partire dalla prossima sessione invernale di mercato.

Fra i potenziali candidati alla titolarità da sfruttare in alternanza a Dani Mota potrebbero esserci persino due nerazzurri. Almeno questo è quanto traspare dalle ultime informazioni riportate da ‘Il Corriere della Sera’.

Arnautovic e Correa sondati dal Monza, ingaggi eccessivi per l’accordo con l’Inter

La direzione sportiva brianzola avrebbe chiesto all’Inter dettagli sulle possibilità di riuscita di almeno un affare fra Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi notoriamente in esubero al termine dell’annata sportiva.

Per l’Inter non sarebbe affatto un problema venire incontro alle esigenze del Monza, con cui persistono ottimi rapporti collaborativi, eppure i veri dubbi sorgono proprio in relazione alle richieste personali dei singoli calciatori. Sia Arnautovic che Correa potrebbero non esser propensi ad accettare compromessi in termini d’ingaggio e di conseguenza, il Monza non riuscirebbe a soddisfare i requisiti minimi per una eventuale annessione al proprio progetto.

Così facendo, il Monza sarebbe costretto a ricorrere ad altre alternative sul mercato. Mentre i due attaccanti dell’Inter dovranno attendere soltanto la fine del campionato per poter pensare ad una nuova sistemazione, nonostante entrambi siano stati già accostati ad ulteriori destinazioni raggiungibili con largo anticipo sulla tabella di marcia.