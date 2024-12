Recupero Fiorentina-Inter, ora ci siamo: ecco la data

Spuntano le possibili date per il recupero di Fiorentina-Inter, match sospeso lo scorso 1 dicembre per il malore che ha colpito Edoardo Bove

Como e Cagliari per chiudere il 2024, semifinale di Supercoppa Italiana ed eventuale finale per aprire il 2025. Queste le prossime partite che attendono l’Inter in un calendario fittissimo di impegni che proseguirà per tutto Gennaio.

Nel primo mese dell’anno, i nerazzurri disputeranno quattro match di campionato (Venezia, Bologna, Empoli e Lecce) e le ultime due partite del girone di Champions League contro Monaco e Sparta Praga. Due impegni quest’ultimi che saranno decisivi per la possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale dei nerazzurri nonché per la data di recupero di Fiorentina-Inter, il match sospeso lo scorso 1 dicembre per il malore di Edoardo Bove.

Il passaggio agli ottavi di Conference League della Fiorentina, già acquisito con il terzo posto finale nel girone dei viola, può consentire il recupero della sfida del Franchi già a febbraio. Tutto dipende, a questo punto, dall’Inter e dal suo piazzamento finale nel girone di Champions.

Fiorentina-Inter, quando si recupera: ecco le date

Se l’Inter dovesse centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale piazzandosi tra le prime otto della classifica, a Febbraio non avrà impegni europei proprio come la Fiorentina. Di conseguenza potrebbero esserci due slot liberi, rispettivamente il 12 e il 19 febbraio, per terminare la sfida del Franchi interrotta al 17′ del primo tempo.

Paradossalmente, con l’eventuale recupero fissato in una delle due date citate, Inter e Fiorentina disputerebbero prima il match di ritorno previsto a San Siro il 9 febbraio che il recupero della partita sospesa tre settimane fa. Dovesse concretizzarsi questo scenario, per i nerazzurri si prospetta un febbraio pazzesco. In un mese, infatti, Lautaro e compagni affronterebbero Milan, due volte la Fiorentina, la Juventus, il Genoa, la Lazio in Coppa Italia con il Napoli primo avversario a inizio marzo.

Con l’Inter fuori dalle prime otto del girone di Champions e dunque costretta alle sfide di playoff a metà febbraio, il recupero con la Fiorentina potrebbe slittare ulteriormente, stesso scenario per Bologna-Milan. Anche in questo caso, tutto dipende dal piazzamento Champions di entrambe le squadre. Con gli emiliani fuori anche dai playoff e il Milan tra le prime otto, il match del Dall’Ara potrebbe essere collocato anch’esso il 12 o il 19 febbraio, uno scenario ideale per ristabilire la parità di partite prima della fase decisiva del campionato in primavera.