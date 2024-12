“Ricomprare l’Inter”: Moratti e l’annuncio che spiazza tutti

L’ex presidente nerazzurro ha scritto la storia del club e nelle ultime settimane si è parlato anche della possibilità di un suo ritorno. I dettagli

La famiglia Moratti rappresenta la storia dell’Inter. Prima il padre e poi Massimo sono riusciti a scrivere pagine importanti del club nerazzurro e sicuramente il passo indietro fatto negli scorsi anni ha rappresentato una sorta di colpo a cuore ai tifosi. Da quando non ci sono più loro, la squadra ha cambiato diversi presidenti ed ora è in mano ad Oaktree. Ma c’è chi sogna un loro ritorno magari già il prossimo anno.

E in passato c’era la voce di un Moratti intenzionato ad acquistare l’Inter. Una indiscrezione che poi non ha trovato assolutamente conferme. Ma nelle ultime ore è uscito allo scoperto anche l’ex presidente prendendo una posizione molto chiara sulla possibilità di andare prendere ancora una volta in mano il club nerazzurro.

Moratti e la passione per l’Inter

Massimo Moratti continua a seguire l’Inter nonostante ormai da anni non sia più nel mondo del calcio. La passione per i colori nerazzurri è sempre intatta e in un’intervista al Quotidiano Sportivo si è sbilanciato per quanto riguarda il prosieguo della stagione della squadra di Inzaghi sottolineando come secondo lui Lautaro e compagni possono vincere tutto quest’anno. Un pensiero che hanno in molti nonostante ad Appiano Gentile si continui a pensare partita dopo partita.

🗣#Lautaro: “Sono un attaccante e vivo per il gol. Però si deve analizzare la partita che uno fa. In questi mesi sto giocando più lontano dall’area, perché mi piace far salire la squadra: è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così” 🗞Corriere della Sera pic.twitter.com/Z3FzQEIqn2 — Interlive (@interliveit) December 22, 2024

Massimo Moratti nuovo presidente dell’Inter?

Naturalmente l’intervista è stata anche l’occasione per fare un punto sulla situazione societaria dell’Inter e capire se ci potrebbero essere possibilità di un suo ritorno. Moratti al quotidiano italiano ha confermato di non essersi pentito di aver ceduto il club, ma ha svelato un particolare non di poco conto.

Ad essersi pentita di aver lasciato la guida del club è stata la moglie. “Se fosse per lei dovrei ricomprare l’Inter nell’immediato“, ha ammesso l’ex patron nerazzurro. Parole che fanno sognare i tifosi per un suo possibile ritorno anche se per il momento non è assolutamente nei piani di Moratti.

Poi mai dire mai nella vita. In passato Moratti non ha escluso un ritorno nel mondo calcio. Si è parlato tanto di Spal, ma per adesso nessuna trattativa si è trasformata in realtà. Le parole di Moratti non aprono comunque alcuna porta a un ritorno all’Inter. Non di lui direttamente, perlomeno.