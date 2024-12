Inter sempre più Nazionale, Marotta fiuta il colpo azzurro a sorpresa

Il presidente dei nerazzurri pronto a sfruttare le occasioni sul mercato. Un altro giocatore dell’Italia di Spalletti può sbarcare a Milano

Il 2024 delle Nazionali è finito con gli impegni dello scorso novembre. A marzo si tornerà in campo per la Nations League e successivamente per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

L’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti, ancora una volta, si affiderà al blocco Inter formato da Bastoni e Dimarco a sinistra e da Barella e Frattesi in mezzo al campo. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta, in più di una occasione, ha sottolineato l’importanza di avere uno zoccolo duro di calciatori italiani all’interno dello spogliatoio che possa fare da collante con gli stranieri.

Ecco perché tiene sempre d’occhio le possibili occasioni di mercato che si presentano in merito agli eleggibili per la Nazionale azzurra. In tale ottica si registra un ritorno di fiamma per Gugliemo Vicario. Il 28enne portiere nativo di Udine è alla sua seconda stagione al Tottenham, ma attualmente è fermo ai box per un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi.

Gli Spurs sono soddisfatti del suo rendimento, ma sono alla ricerca di un altro estremo difensore che possa fare il titolare anche quando l’ex Empoli e Cagliari tornerà a disposizione.

Calciomercato Inter, non solo Vicario: i possibili affari con il Tottenham

L’Inter, dal canto suo, può contare sui un portiere affidabile come Yann Sommer. Ma lo svizzero, proprio qualche giorno fa, ha spento 36 candeline ed è ovvio che i nerazzurri stiano iniziando a pensare al suo erede. Qualora dovesse essere reintrodotto il Decreto Crescita, peraltro, l’operazione Vicario diventerebbe un vero e proprio affare.

Oltre al vice Donnarumma in Nazionale, il club di Viale della Liberazione potrebbe imbastire altre trattative la prossima estate. In queste settimane, infatti, due giocatori nerazzurri sono stati accostati con insistenza al club londinese. Si tratta del difensore centrale tedesco Yann Bisseck e del centrocampista romano Davide Frattesi.

Per il primo il Tottenham avrebbe pronta un’offerta da 35 milioni di sterline, mentre per il secondo sarebbe disposta a metterne sul piatto 28. Al cambio sarebbero circa 77 milioni di euro, una cifra davvero interessante e che di certo verrebbe presa in considerazione dal gruppo Oaktree. Insomma, in estate l’asse di mercato tra Milano e Londra potrebbe diventare davvero bollente.