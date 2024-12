Pagelle e tabellino Inter-Como 2-0: Thuram sale in cattedra, Dimarco vuole strafare

Tabellino, top e flop della sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Fabregas valevole per la 17esima giornata di Serie A

Dopo un brutto primo tempo, l’Inter doma il Como e si prende altri tre punti pesantissimi che la tengono agganciata al treno Scudetto guidato dall’Atalanta. Thuram grande protagonista nella ripresa, con un tiro sotto l’incrocio nel primo di recupero che fissa il punteggio finale sul 2-0.

Pagelle Inter-Como

TOP

THURAM – Sale in cattedra nella ripresa rivelandosi fondamentale quando la squadra deve ripartire con velocità. Nel primo di recupero un missile all’incrocio che mette in cassaforte la gara e la ciliegina su una grande prestazione.

CALHANOGLU – Nel secondo tempo prende possesso del centrocampo. Arpiona tutti i palloni e dà slancio alla manovra.

CARLOS AUGUSTO – Sale in cielo sbloccando una partita che si era fatta complicatissima. Poco dopo salva il risultato in spaccata. Come una doppietta.

SOMMER – Autore di due parate determinanti, la prima sullo 0-0 e l’altra sull’1-0.

FLOP

MKHITARYAN – Impreciso e spesso in ritardo. La brutta copia del professore che ammiriamo.

BASTONI – Un paio di errori in uscita che potevano costare caro all’Inter. Va a pestarsi un po’ i piedi a Carlos Augusto e non è sembrato proprio a suo agio come centrale della linea a tre.

DIMARCO – Vuole strafare e finisce per giocare una delle più brutte partite di questa stagione.

LAUTARO – Dà tutto ed è un po’ sfortunato, ma resta lontano (atleticamente soprattutto) dal giocatore che conosciamo e che tanto servirebbe all’Inter. L’astinenza da gol si fa preoccupante: l’ultimo sigillo risale ormai a un mese e mezzo fa…

Tabellino Inter-Como 2-0

MARCATORI: 47′ Carlos Augusto, 90’+1′ Thuram

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6 (74′ de Vrij s.v.), Bastoni 5,5, Carlos Augusto 7; Dumfries 6,5, Barella 6,5 (74′ Zielinski s.v.), Calhanoglu 7, Mkhitaryan 5 (89′ Frattesi), Dimarco 5 (79′ Buchanan s.v.); Lautaro 5,5 (89′ Taremi s.v.), Thuram 8. All.: Inzaghi

COMO (3-4-2-1): Reina 6; Dossena 6, Goldaniga 6, Kempf 6 (74′ Barba s.v.); Van der Brempt 5,5, Sergi Roberto 6 (65′ Kone), Paz 5,5, Fadera 6,5 (88′ Cerri s.v.); Strefezza 5,5 (65′ Cutrone 5,5), Da Cunha 6; Belotti 6 (74′ Mazzitelli s.v.). All.: Fabregas

ARBITRO: Giua di Olbia

AMMONITI: Bisseck, Fabregas, Da Cunha, Thuram