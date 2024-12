Il tentativo per Raspadori all’Inter: al Napoli il jolly di Inzaghi

Sembra che l’Inter di Simone Inzaghi sia interessata a valutare Giacomo Raspadori dal Napoli, tutto passa dalla volontà dell’attaccante

Secondo alcune voci di mercato, anche il club nerazzurro, soprattutto su input dell’allenatore, starebbe monitorando la situazione di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo sembra insoddisfatto del minutaggio nel club azzurro e Antonio Conte, il suo attuale allenatore, non pare intenzionato a sfruttarlo come prima alternativa a Lukaku. Anzi, vorrebbe che De Laurentiis intervenisse a gennaio per prendergli un’altra punta.

Raspadori è un nome che fa gola a molti in Serie A. Si è parlato di un possibile interesse da parte dalla Juve, che cerca un vice Vlahovic che possa essere in grado anche di agire sulla trequarti. In questo senso, il ventiquattrenne nato a Bentivoglio potrebbe essere la pedina giusta per dare più scelta in attacco a Thiago Motta.

Sull’ex Sassuolo c’è però anche la Roma. Inoltre qualcuno ha evocato anche un possibile inserimento del Milan. In mezzo a tutte queste squadre, l’Inter è quella più defilata. La possibile trattativa per portare Raspadori via da Napoli dovrebbe infatti comportare un esborso minimo da 25 milioni, un prezzo che Oaktree non ha intenzione di pagare.

Inzaghi spera ancora in un affondo per Raspadori: l’incastro

In pole, almeno teoricamente, ci sono la Juventus e la Roma. Entrambi i club potrebbero infatti proporre al Napoli delle contropartite gradite a Conte. Si è parlato per esempio di Danilo. Oppure di Hermoso (o Pellegrini). I bianconeri dovrebbero farsi avanti con almeno 15 milioni cash più una contropartita, mentre i giallorossi puntano allo scambio secco.

La situazione è in costante evoluzione, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’Inter riuscirà a inserirsi per l’acquisto di Raspadori. Sappiamo che l’agente del ragazzo è al lavoro: l’obiettivo è trovargli una squadra che possa garantirgli un impegno maggiore. E visto che il procuratore in questione è Tinti, uno che a Milano ha molti contatti (è l’agente di Inzaghi, Bastoni e Darmian) non è escluso che possa nelle prossime ore ragionarne con Marotta.

Teoricamente, potrebbe offrirlo a Marotta in caso di partenza di Marko Arnautovic su cui potrebbero muoversi Torino, Siviglia e West Ham. Raspadori gode dell’ammirazione spassionata da parte di Inzaghi, anche se non è affatto detto che a Milano possa trovare più spazio che a Napoli.

Un jolly più adatto alla Juve che all’Inter

Il ragazzo è un jolly d’attacco. Il che potrebbe tradursi anche in altri termini un po’ meno affascinanti: tipo, un calciatore di difficile collocazione tattica, specie nel 2-5-2 di Inzaghi. Bravo a saltare l’uomo, ma non sempre puntuale come finalizzatore.

Inoltre, per l’Inter, trattare con il Napoli di De Laurentiis si potrebbe rivelare assai complicato. In pratica, è molto improbabile che i nerazzurri possano portare a termine l’affare. A oggi, la soluzione ideale per il classe 2000 potrebbe essere proprio la Juventus. Thiago Motta potrebbe trattare Raspadori come un nuovo Zirkzee. Qualora Danilo non fosse gradito alla dirigenza come all’allenatore del Napoli, secondo alcuni esperti di calciomercato, i bianconeri potrebbero anche sbilanciarsi offrendo il cartellino di Fagioli.

Lato Roma, Ranieri potrebbe opporsi all’uscita di Hermoso (che intanto continua anche a essere accostato al Real Madrid). Quanto a un possibile scambio con Pellegrini, il ds azzurro Manna è voluto intervenire in prima persona per suggerire l’infondatezza della suggestione di uno scambio. A oggi, comunque, non è nemmeno esclusa una trattativa con una squadra estera. Per esempio il Galatasaray, che cerca disperatamente rinforzi per l’attacco. I turchi vogliono uno tra Dybala e Raspadori.