Ritorno di fiamma per Bastoni: l’Inter lo cede a una sola condizione

Le ultime di calciomercato sul club nerazzurro hanno come protagonista il difensore classe ’99, uno dei pilastri della squadra di Inzaghi



L’Inter è tra le grandi favorite per vincere tutto quest’anno. Scudetto e Champions League, ma sullo sfondo c’è un tema già caldissimo pronto a monopolizzare l’attenzione su di sé: il calciomercato.

A gennaio qualcosa si muoverà, ma le operazioni più complesse prenderanno corpo a partire da giugno. Ed una di queste potrebbe fare infuriare i tifosi nerazzurri: si torna a parlare dell’addio di un pilastro troppo importante per la difesa dell’Inter.

Dalla Spagna è rimbalzata di nuovo, dopo mesi di silenzio, una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda proprio Alessandro Bastoni. L’ex atalantino, a questo punto, rischia di dire davvero addio ai colori nerazzurri: si parla di giugno, il top club sarebbe pronto a farsi avanti con una proposta da urlo che potrebbe far vacillare Marotta e Ausilio.

Via Bastoni, ci risiamo: ecco l’offerta

‘Fichajes.net’ e la rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri: Bastoni via dall’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il portale spagnolo ha infatti ripreso i discorsi che riguarderebbero il suo possibile trasferimento al Real Madrid.

Già in passato le ‘Merengues’ avevano sondato il terreno per il forte difensore che, adesso, è un pilastro imprescindibile per Simone Inzaghi. Il Real, perso Militao per un grave infortunio, deve sbrigarsi a programmare il futuro partendo proprio dalla retroguardia. E Bastoni verrebbe considerato – per età, talento ed esperienza – il nome ideale da consegnare a Carlo Ancelott o chi per lui (probabile Xabi Alonso), verosimilmente in estate. Appare quasi impossibile pensare ad una potenziale trattativa entro fine gennaio.

L’Inter, d’altro canto, ha già messo in diverse occasioni in chiaro le cose: semmai sarà addio, si concretizzerebbe forse solo per una cifra importante. I ‘Blancos’ dovrebbero mettere mani al portafogli per provare a strappare il 25enne di Casalmaggiore a Inzaghi. Nel recente passato non solo il Real ha pensato a Bastoni: anche e soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, grande estimatore del classe ’99, ha valutato il suo acquisto.

Bastoni, dall’Inter al Real: le cifre

Ad oggi il contratto di Bastoni con l’Inter segna 30 giugno 2028 come data di scadenza, con uno stipendio che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione. Cifre che, chiaramente, non spaventerebbero un colosso come il Real Madrid.

La concorrenza del Manchester City ed altri top club interessati potrebbero, però, fare il ‘gioco’ di Marotta. Rigorosamente, al rialzo. Il nodo, per i club interessati, rimarrebbe quindi un altro. Il club spagnolo dovrebbe arrivare a pianificare una proposta da almeno 70 milioni di euro: in questo momento i numeri parlano chiaro, Bastoni è tra i centrali più forti al mondo.

Difficilmente, per meno, la dirigenza di Viale della Liberazione si siederebbe al tavolo per trattare al ribasso la cessione di Bastoni. Uno scenario, dunque, già molto chiaro.