Scambio Inter-Lazio, affare a sorpresa per il 2025

Affrontatesi recentemente nell’impari sfida dell’Olimpico, i due club potrebbero concludere un clamoroso scambio per l’anno prossimo

Attesa come una sfida – perché lo era, come dimostrato dalla classifica – di vertice, sostanzialmente uno scontro diretto per lo Scudetto, Lazio ed Inter hanno dato vita, lo scorso 16 dicembre, ad una gara equilibrata solo per i primi 40′. Quando poi i Campioni d’Italia, trascinati dai suoi fuoriclasse, hanno letteralmente schiantato gli avversari.

E dire che, giusto poco prima del match, l’Inter aveva deciso di ‘utilizzare’ la partita contro i biancocelesti per vedere da vicino Mario Gila, il centrale spagnolo messo nel mirino da Marotta ed Ausilio. Infortunatosi nel corso del primo tempo, l’ex giocatore della Cantera del Real Madrid non ha potuto farsi apprezzare se non per i primi 28′ di gioco. Un lasso di tempo in cui, tra l’altro, il calciatore iberico aveva svolto egregiamente il suo lavoro.

Lungi dall’aver abbandonato una strada che probabilmente verrà percorsa nuovamente a fine anno – soprattutto qualora la Lazio non si qualificasse per la prossima Champions League – Inter e Lazio potrebbero ragionare su un nuovo affare. Uno scambio, tanto per esser precisi. E a centrocampo, se vogliamo entrare ancor più nel dettaglio.

Guendouzi e Asllani, scambio shock per il 2025

Considerando le tante offerte piovute sul tavolo – ed altre ne arriveranno, giurano gli esperti del settore – per Nicolò Barella e Davide Frattesi, per non parlare del supposto addio direzione Monaco di Baviera di Hakan Calhanoglu alla fine di questa stagione, e dell’età che inesorabilmente avanza per il pur ancora straordinario Henrikh Mkhitaryan, il club nerazzurro deve necessariamente pensare a qualche possibile big da acquistare in vista dei prossimi anni.

Oltre all’interesse già mostrato per qualche giovane ma già affermata stella della Bundesliga e della Premier – mercati però molto onerosi sotto il profilo dell’investimento economico – la dirigenza nerazzurra guarda anche, se non soprattutto, ai migliori profili già militanti in Serie A.

Uno di questi è certamente Samuele Ricci, il plaaymaker titolare dell’Italia di Luciano Spalletti che il Toro potrebbe cedere per una cifra non inferiore a 30-35 milioni. La nuova idea però, tornando sulla possibile sinergia con la Lazio, si chiama Mateo Guendouzi, l’ex Arsenal che a Roma sembra essersi definitivamente consacrato sul palcoscenico del calcio mondiale.

Marotta, per arrivare al nazionale francese, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani, il giocatore albanese che, strangolato a centrocampo da una concorrenza oltremodo prestigiosa, potrebbe decidere di lasciare Appiano Gentile dopo tre anni passati quasi sempre in panchina.