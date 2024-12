Addio all’Inter di Arnautovic: arriva l’annuncio di Zazzaroni

Dopo il goal in Coppa Italia, Arnautovic sembra aver allontanato la possibilità di un addio a gennaio: Zazzaroni ha una sensazione

Potrebbero esserci vari club interessati a valutare l’acquisto di Marko Arnautovic a gennaio: il Torino, il West Ham, il Siviglia, il Galatasaray… L’austriaco, tuttavia, sembra ancora fermo nell’intenzione di continuare a dare il proprio contributo all’Inter. Malgrado il contratto in scadenza a giugno, il ruolo sempre più consolidato di riserva (quarta o quinta scelta per Inzaghi), Marko Arnautovic ha più volte ribadito di trovarsi bene a Milano e di voler dimostrare il proprio valore.

Dichiarazioni del genere sono arrivate anche dopo il goal in Coppa Italia contro l’Udinese. “Amo l’Inter“, ha detto l’ex Bologna, lasciando intendere di non essere disposto a cambiar aria. Le pretendenti si regoleranno di conseguenza o ignoreranno le dichiarazioni dell’attaccante trentacinquenne?

C’è chi crede che di fronte a un biennale e alla promessa di un ruolo da titolare l’austriaco possa essere tentato dall’idea di lasciare l’Inter. Il club nerazzurro rispetterebbe la sua volontà, magari lasciandolo partire anche gratis. Tutto ciò per risparmiare almeno metà dell’ingaggio. Ovvero 1,75 milioni netti da qui a giugno, che al lordo farebbero 3,5 milioni.

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, invece, esclude ogni possibilità di addio di Arnautovic a gennaio. Secondo il giornalista Arnautovic non va andrà via. “Non lo smuove niente e nessuno“, ha spiegato Zazzaroni.

Zazzaroni non crede alla cessione di Arnautovic: “Perché dovrebbe lasciare Milano?“

Durante Deejay Football Club, il programma di Radio Deejay condotto insieme a Caressa, Ivan Zazzaroni ha espresso il suo punto di vista a proposito di una possibile cessione di Arnautovic nel mercato di gennaio. “Arnautovic non vuole andar via“, ha dichiarato il giornalista. “Marko ha un carattere particolare: è uno che quando decide una cosa non lo smuove niente e nessuno“.

“L’Inter è in Champions e può vincere lo Scudetto“, ha continuato Zazzaroni, “e con tutto il rispetto del Torino, perché dovrebbe lasciare Milano? Poi, Arnautovic non è neanche più un ragazzino. Anche se non gioca troppo, sta bene a Milano“.

Il goal segnato in Coppa Italia contro l’Udinese forse non servirà per cambiare lo stato delle cose… Marko Arnautovic continuerà a trovare poco spazio con la maglia nerazzurra. Ma un addio a gennaio sembra comunque improbabile. L’austriaco sa di poter trovare una sistemazione adeguata a giugno, come free-agent. Molti club in Turchia, in Arabia Saudita e persino in Brasile lo seguono con interesse.

Niente Torino: l’austriaco aspetta giugno

Per poter accettare la proposta dei granata, che sono alla ricerca di una punta dopo l’infortunio di Zapata, Cairo dovrebbe sbilanciarsi promettendo un biennale, un ingaggio alto e un ruolo centrale in squadra. Lo stesso dovrebbe fare il West Ham, dove però la concorrenza nel reparto avanzato sarebbe un po’ più dura.

Inoltre, Inzaghi potrebbe anche opporsi a un addio anticipato dell’austriaco. Senza un’alternativa pronta, l’Inter faticherebbe a gestire tanti impegni con solo quattro attaccanti. Qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un’ipotesi di affare con un club di Premier League. Nella fattispecie, si è evocato l’ex Udinese Beto.

Il ventiseienne portoghese è oggi considerato una riserva poco utile all’Everton. E non è escluso che il club inglese possa aprire a un prestito. L’ex bianconero piace anche alla Roma e al Napoli, che potrebbero anche provare a chiederlo tramite un prestito con diritto od obbligo di riscatto.

Intanto qualche giorno fa qualcuno aveva ipotizzato un interessamento da parte del Bologna per l’ex Arnautovic. Ma sia dal club rossoblù che dallo stesso attaccante austriaco non sembrano mai arrivate aperture per un ritorno di fiamma. Quindi ha ragione Zazzaroni? Arna rimarrà fino a giugno all’Inter?