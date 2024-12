Operazione inattesa con l’Arsenal: 12 milioni nelle casse dell’Inter

I ‘Gunners’ potrebbero fare un grande regalo al club di Oaktree. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

La linea di Oaktree è stata da subito ben chiara sul calciomercato: un fondo stabilito per alcuni colpi e tutti gli altri acquisti devono essere finanziati dalle cessioni. Quindi la prossima estate si potrebbe vedere una dirigenza dell’Inter molto attiva magari prima sulle uscite e poi sulle entrate una volta finito il budget deciso dalla proprietà americana. È ormai finito il tempo di spendere senza una linea chiara. Il fondo statunitense vuole vincere con una economia sostenibile e per farlo c’è bisogno anche di comprare tramite i soldi arrivati con gli addii.

E a sorpresa in sostegno dell’Inter potrebbe arrivare l’Arsenal. I Gunners sarebbero pronti a versare 12 milioni di euro nelle casse dell’Inter per un calciatore. Una notizia sorprendente, ma sicuramente positiva per i dirigenti di viale della Liberazione. Si tratta di una cifra che potrebbe essere reinvestita in un colpo in entrata.

Inter e l’operazione con l’Arsenal: pronti 12 milioni

L’Arsenal la prossima estate dovrà dare vita ad una sorta di rivoluzione e nel mirino del club londinese. Un acquisto potrebbe consentire anche all’Inter di guadagnare 12 milioni. Entrata che è merito di una operazione importante chiusa in passato da parte del club di via della Liberazione ed ora si è pronti a prendere anche una cifra importante e che magari lo stesso Marotta non aveva preso in considerazione.

Calciomercato Inter: va all’Arsenal, i dettagli

L’Inter in estate è stato protagonista di diverse cessioni e su una, se le ultime indiscrezioni fossero confermate, possiamo dire che il club ci ha visto lungo. L’Arsenal, infatti, è pronta a mettere sul piatto una cifra importante e alcuni di questi soldi entrerebbero nelle casse del club nerazzurro.

I Gunners hanno ormai la certezza di non poter contare più su Partey la prossima stagione. Il contratto del ghanese è in scadenza a giugno e il rinnovo sembra essere ormai svanito. Per la sostituzione il nome in pole position è quello di Agoume. Il classe 2002 sta facendo molto bene con il Siviglia e su di lui ci sono Gunners e Barcellona. Ma gli inglesi sembrano ad oggi avere una posizione di vantaggio sui blaugrana.

L’Inter resta alla finestra interessata. I nerazzurri, infatti, hanno diritto al 50% della futura rivendita del giocatore. Per questo motivo si parla della possibilità di avere 11-12 milioni di euro dal passaggio di Agoume dal Siviglia all’Arsenal, perché la proposta degli inglesi potrebbe raggiungere i 25 milioni.

Agoume riempie le casse dell’Inter

La notizia dell’interessamento dell’Arsenal e del Barcellona per Agoume ha portato l’Inter a guardare con soddisfazione all’operazione portata al termine con il Siviglia. Il 50% sulla futura rivendita rappresenta l’opportunità di portare a casa quei 12 milioni utili magari per una operazione di calciomercato in entrata.