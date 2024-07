Agoume torna al Siviglia a titolo definitivo: cifra bassa e percentuale

Agoume sta per lasciare l’Inter a titolo definitivo cinque anni dopo il suo arrivo dal Sochaux. Ecco tutti i dettagli

In attesa della risposta di Satriano al Brest, il quale ha raggiunto un accordo con l’Inter sui 6 milioni di euro, si appresta a lasciare Milano Lucien Agoume. Secondo le ultime indiscrezioni è ai dettagli l’operazione che riporterà il francese al Siviglia, dove ha già giocato nella passata stagione in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni) non esercitato dagli andalusi.

Stavolta l’affare andrà in porto a titolo definitivo, anche perché il 22enne originario del Camerun ha solamente un altro anno di contratto con l’Inter. Che, come scritto da Interlive.it lo scorso 22 luglio, era pronto a cederlo anche a costo zero in cambio di una percentuale (importante) sulla futura rivendita.

Stephane Dalmat IN ESCLUSIVA tra mercato e obiettivi della ‘sua’ #Inter⚫️🔵. 🗣”La squadra è già forte, ma alla fine del mercato ancora un mese, quindi c’è il tempo per un altro paio di arrivi, un centrocampista e un attaccante…”.#Calciomercato #Rabiot #NicoWilliams #Depay pic.twitter.com/kii41QQskl — Interlive (@interliveit) July 29, 2024

E in effetti così sarà, dato che il Siviglia dovrebbe versare nelle casse interiste circa 2-3 milioni di euro per il cartellino, garantendo al club di Oaktree proprio un’alta (si parla del 40%) percentuale sulla futura cessione del centrocampista francese, che Inzaghi ha impiegato al centro della difesa nelle prime gare di questa pre-season. Agoume dirà addio all’Inter cinque anni dopo il suo arrivo dal Sochaux.