Supercoppa italiana, quando gioca l’Inter: calendario, formula e dove vederla in tv

Il 2025 dell’Inter si apre con la final four della Supercoppa Italia. Ecco chi sfiderà i nerazzurri campioni in carica della competizione

Archiviato il 2-0 contro il Como, l’Inter è attesa sabato prossimo dalla trasferta di Cagliari. Quello con i sardi sarà l’ultimo match dei nerazzurri nel 2024, un anno storico per il club, quello della conquista dello Scudetto della seconda stella.

Il 2025 comincerà subito con un trofeo in palio per l’Inter, impegnata per il secondo anno consecutivo nella Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il format della competizione è rimasto lo stesso dell’edizione 2024 vinta dall’Inter contro il Napoli in finale (1-0) con gol decisivo di Lautaro Martinez. Vi partecipano le prime due classificate dello scorso campionato (Inter e Milan) e le due finaliste della Coppa Italia ovvero la Juventus e l’Atalanta.

Si comincia con le due semifinali che prevedono i seguenti incroci

Vincitrice Scudetto / Finalista Coppa Italia

Vincitrice Coppa Italia / Seconda classificata campionato 2023-24

Di conseguenza, l’Inter sfiderà l’Atalanta mentre la Juventus sarà opposta al Milan. In caso di parità al 90′ non sono previsti i tempi supplementari e si andrà subito ai calci di rigore, stesso regolamento che vale anche per la finale.

Supercoppa Italiana, quando gioca l’Inter e dove vederla in tv

Inter-Atalanta sarà la prima semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana. Il match è in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20. Il giorno seguente, mercoledì 3 gennaio allo stesso orario, è in programma la seconda semifinale tra Juventus e Milan. Le due vincitrici si affronteranno nella finale prevista lunedì 6 gennaio sempre alle ore 20.

Sarà l’Al-Awwal Park di Riyad ad ospitare i tre match di Supercoppa Italiana. In questo stadio si disputano le partite casalinghe dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli nella Saudi League. Tutte le partite di Supercoppa Italiana saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 con possibilità di seguirle gratuitamente in streaming sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Infinity.

L’impegno in Supercoppa comporterà inevitabilmente uno slittamento delle partite della 19.a giornata di Serie A (previste tra il 4 e il 5 gennaio) per i club che parteciperanno alla competizione. Già stabilite le date di recupero. L’Inter, in particolare, affronterà il Bologna mercoledì 15 gennaio a San Siro alle 20.45.

Si prospetta un mese di gennaio ricco di impegni per i nerazzurri. In caso di qualificazione alla finale di Supercoppa saranno ben 8 i match che attendono i campioni d’Italia attesi dalle sfide di campionato con Venezia, Bologna, Empoli e Lecce e dagli ultimi due match del girone di Champions League contro Monaco e Sparta Praga. Quest’ultimi saranno decisivi per un piazzamento tra le prime otto classificate che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale.