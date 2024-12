Gratis all’Inter: il ‘piano’ diabolico di Vlahovic, le cifre di un affare pazzesco

Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani dal rinnovo. Marotta potrebbe pensare di portarlo in nerazzurro a zero

Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Le ultime indiscrezioni confermano come la trattativa tra il serbo e i bianconeri vive una fase di stallo. Il giocatore non avrebbe accettato la decisione del club di spalmare l’ingaggio e ad oggi le possibilità di andare a firmare un prolungamento sono pari quasi a zero. Diverse squadre sono alla finestra per capire meglio la situazione dell’ex Fiorentina e non è da escludere che anche l’Inter possa farci un pensierino.

Una trattativa non semplice per diversi motivi a partire dal fatto che il contratto è in scadenza nel 2026. Ci potrebbe essere comunque una opportunità di vedere Vlahovic con la maglia dell’Inter a zero. Operazione non facile da portare a termine, ma Marotta ci ha abituato sempre a sorprese e magari il serbo potrebbe essere uno dei regali delle prossime stagioni.

Inter: ipotesi Vlahovic, il piano di Marotta

Partiamo da un presupposto: il matrimonio tra l’Inter e Vlahovic potrebbe farsi solamente a zero. La Juventus difficilmente darebbe il via libera ad una cessione ai nerazzurri la prossima estate. Ma non è da escludere che il giocatore possa impuntarsi di arrivare in scadenza e in quel caso Marotta potrebbe decidere di entrare in gioco. Siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni, ma il presidente nerazzurro in passato ha chiuso dei colpi simili e starebbe ragionando di farlo anche questa volta.

Vlahovic all’Inter: ecco come

In questo momento vedere Vlahovic all’Inter sembra molto fantamercato. La Juventus difficilmente arriverà in scadenza considerato anche il rischio di andare a rinnovare una diretta concorrente. L’obiettivo dei bianconeri, senza rinnovo, sarà quello di andare a cederlo alla migliore offerente in estate per guadagnare una cifra importante e poi reinvestirla sul mercato. Ma c’è da fare i conti anche con la volontà del giocatore e non è da escludere che possa impuntarsi per arrivare al 2026 e poi scegliere lui la squadra.

In caso di decisione di andare in scadenza, l’Inter è pronta ad entrare in gioco. I nerazzurri potrebbero magari scommettere sul serbo per rinforzare il proprio attacco fra un anno e mezzo, ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non è assolutamente una operazione semplice da chiudere considerate anche le cifre.

Attualmente Vlahovic guadagna intorno ai 10 milioni di euro l’anno e sembra molto difficile che l’Inter possa arrivare a questa cifra. I nerazzurri potrebbero spingersi massimo fino ai 6. Un ingaggio che è destinato a portare il giocatore magari a sondare altri club prima di dire sì al club milanese.

Inter-Vlahovic: pista difficile

Ad oggi, quindi, l’eventuale pista Inter per Vlahovic sembra difficile anche a zero. Poi naturalmente la strada fino al 2026 è molto lunga e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e come si evolverà la situazione del serbo.