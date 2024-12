Vogliono chiudere subito: soldi e tre giocatori per avere Lautaro

Un’offerta bomba per far vacillare l’Inter: il top-club potrebbe mettere sul piatto tanti soldi e il cartellino di tre giocatori per Lautaro

Secondo alcune voci, una big potrebbe farsi sotto già a gennaio per provare a scippare Lautaro Martinez all’Inter. Non è comunque detto che l’offerta, vera o solo presunta che possa essere, potrebbe mai rappresentare una prospettiva allettante per l’Inter. Si è parlato di una bella cifra cash più tre giocatori…

Nonostante il suo momento non brillantissimo, almeno in termini numerici e in confronto agli standard della scorsa stagione, Lautaro Martinez è ancora il top-player del club nerazzurro, il capitano e il giocatore più rappresentativo dal punto di vista sportivo e morale. Parlare di una cessione è dunque poco verosimile, specie se a gennaio.

Il Toro potrebbe essere venduto solo a fronte di un’offerta monstre, o qualora il diretto interessato dovesse insistere per uscire. Ma anche in questo caso è complicato che un simile scenario possa realizzarsi, specie dopo il rinnovo di contratto che ha di recente confermato il rapporto fra bomber argentino e club.

Ma veniamo ai rumors di mercato… Secondo la stampa argentina il Chelsea sarebbe pronto a mettere in crisi Marotta con un’offerta importante. Per strappare Lautaro Martinez all’Inter, i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra importante, oltre ai cartellini di tre giovani talenti. Si tratta di una notizia credibile?

Lautaro al Chelsea: dall’Argentina parlano di un’offerta di vari milioni più tre giocatori

Secondo quanto riportato dal portale argentino El Grafico, il Chelsea potrebbe provare a tentare l’Inter offrendo circa 40 milioni più i cartelli di Badiashile, Chukwuemeka e Mudryk. Tre giocatori importanti. E che, almeno sulla carta, potrebbe fare molto comodo all’Inter.

Per esempio, Badiashile appare come un profilo in linea con i piani di mercato di Oaktree: giovane, futuribile e fisicamente ben strutturato. Il centrale francese ha infatti ventitré anni ed è considerato un ottimo marcatore. Al Chelsea sta giocando poco ed è oggi valutato sotto i 30 milioni.

Chukwuemeka è un classe 2003, un incursore di centrocampo adattabile a trequartista, molto simile per caratteristiche a Pogba. Anche lui sta giocando pochissimo con i Blues e potrebbe essere già stato inserito nella lista dei sacrificabili. Infine c’è l’attaccante Mudryk, un obiettivo che l’Inter ha valutato due estati fa e a luglio scorso… Ma qui già si scorge qualcosa di sospetto: Mykhailo Mudryk è fermo e rischia una lunga squalifica per doping. E non sembra dunque un nome utile come contropartita.

Toro e Inter: un legame indissolubile?

Il Toro è un punto di riferimento per l’Inter. E in questi anni non ha solo dimostrato di poter fare la differenza ma anche di avere uno straordinario attaccamento nei confronti della maglia. Malgrado le critiche che sono arrivate nelle scorse settimane da parte di alcuni tifosi dalla memoria troppo corta, nessuno in società si augura che Lautaro possa lasciare Appiano.

Sì, probabilmente Oaktree venderà un pezzo grosso quest’estate. Ma l’Inter continuerà a essere una società ambiziosa, con un progetto sportivo solido. Senza un leader tecnico come Lautaro sarebbe complicato continuare a lottare in Champions e per il primo posto in Serie A. E Mudryk, per quanto forte e promettente, non sembra un sostituto all’altezza.

Più in generale, la suggestione di mercato presentata dalla stampa argentina suona come molto fantasiosa: dall’Inghilterra non è arrivata alcuna conferma su un possibile affondo da parte del Chelsea. Certo, il mercato è imprevedibile…