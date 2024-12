Colpo di scena Danilo all’Inter: ecco cosa succede

Destinato a non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus, il difensore brasiliano è già sul mercato. Pressing del Napoli e Inter sullo sfondo

Ha raccolto l’eredità della vecchia retroguardia bianconera di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, divenendo presto capitano della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora, però, ha stravolto la sua posizione nelle gerarchie.

Per il tecnico italo-brasiliano, Danilo rappresenta oggi un elemento prezioso per lo spogliatoio ma non altrettanto utile sul campo. Motivo per cui le strade fra il calciatore e la società si separeranno presto lasciando decorrere la scadenza del contratto a giugno 2025.

Sulle tracce del brasiliano c’è già il Napoli da diverse settimane e l’infortunio di Alessandro Buongiorno ha acceso ulteriormente la pista che lo spinge verso la piazza partenopea, complice anche il rapporto lavorativo pregresso con il direttore sportivo Manna e le recenti avances bianconere verso Giacomo Raspadori.

Nel caso in cui la trattativa fra le parti non dovesse protrarsi oltre la fase invernale di mercato, non si esclude che Danilo possa essere offerto dalla sua entourage anche all’Inter.

Oaktree ha le idee chiare, Danilo-Inter affare improbabile

I nerazzurri sono dichiaratamente bisognosi di una nuova aggiunta nel reparto difensivo per il prossimo anno, ma è altresì vero che la proprietà Oaktree ha dato indicazioni ben precise alla dirigenza sul tipo di obiettivi da perseguire nel corso dei prossimi mesi in vista della sessione estiva.

Il brasiliano, nonostante la grande esperienza internazionale, è un over-30 con un passato recente neppure tanto felice in questo avvio di stagione turbolento alla Juventus. Non proprio ciò di cui avrebbe bisogno Simone Inzaghi.

Il duo composto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio preferisce seguire le indicazioni della proprietà sui futuri investimenti d’organico, sondando soprattutto profili giovani e portatori di un buon potenziale, ed è improbabile che possa fiondare le proprie attenzioni su Danilo.