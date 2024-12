Inzaghi vuole tenerlo, bloccata subito la cessione

Il tecnico piacentino ha già informato Marotta della volontà di tenere il calciatore, letteralmente esploso, nella rosa della prima squadra

Chi li conosce tutti e tre – la famiglia ha ‘partorito’ tre calciatori finiti tutti sotto l’orbita nerazzurra – ne è sicuro: il più piccolo di casa è il vero gioiello. Quello che ha già bruciato le tappe. Quello che, forse rubando alcuni segreti agli stessi fratelli, ce la può fare ad imporsi nella competitiva e prestigiosa rosa nerazzurra. Magari non subito, ci mancherebbe, ma le stigmate sono quelle del bomber di razza, destinato ad un futuro davvero luminoso.

Francesco Pio Esposito, 19 anni da Castellammare di Stabia, si sta imponendo all’attenzione di tanti operatori di mercato e club della cadetteria (e non solo) grazie ad una stagione fin qui da urlo. 9 gol e 1 assist in 16 gare di campionato con lo Spezia, club in cui gioca anche il fratello Salvatore, è il biglietto da visita di un attaccante che sa anche lottare per la squadra e rendersi utile in fase di sacrificio, come dimostrano le tre ammonizioni rimediate in stagione quando c’era da correre dietro agli avversari di turno.

In un’annata, questa, che sta regalando alla dinastia Esposito soddisfazioni incredibili – il fratello centrocampista sta trascinando i liguri con 5 gol e ben 7 assist per i compagni, mentre Sebastiano è letteralmente esploso in quel di Empoli – il classe 2005, fisico possente e potenza da scaricare sul campo in duelli rusticani dai quali esce quasi sempre vincitore, ha destato l’attenzione di Simone Inzaghi. Che, come noto, è sempre a caccia di giocatori che possano mantenere inalterato il livello della sua rosa.

Francesco Pio, arriva l’altolà di Inzaghi: lo vuole tenere

A differenza del talentuoso Sebastiano, sul quale Marotta, in fase di definizione del prestito nella scorsa estate, ha lasciato all’Empoli il diritto di riscatto definitivo per soli 5 milioni (una mossa forse inopportuna, a giudicare dal rendimento del giocatore che Antonio Conte fece esordire in Serie A nel 2019/20), Francesco Pio è ancora tutto di proprietà dell’Inter.

A prescindere dalla possibile promozione del club bianconero in Serie A – lo Spezia è in piena corsa per il salto diretto, senza passare dai Playoff – i nerazzurri avrebbero deciso di riprendere il bomber a fine stagione, facendolo tornare a Milano assegnandogli il suo armadietto nello spogliatoio. Nessun rinnovo del prestito né altre operazioni che possano allontanare l’attaccante da Milano. Inzaghi è stato chiaro, dando precise disposizioni in tal senso al fido dirigente.

Francesco Pio potrebbe quindi far parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione, pronto a subentrare in caso di necessità, quando i big del fronte offensivo potrebbero aver bisogno di riposo o di recuperare dagli infortuni.